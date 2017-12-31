(Görüntülü Haber) Çocuğa sözlü şiddet 2 kadın arasında tartışma çıkardı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de, oğluna sözlü şiddet uyguladığı öne sürülen anne ile kendisini uyaran kadın arasında sözlü tartışma çıktı. Çocuğun ve durakta bekleyenlerin araya girmesine rağmen sakinleşmeyen 2 kadın, polisin gelmesiyle ikna olup, ayrıldı.



Denizli\'deki Gazi Bulvarı\'nda otobüs durağı önünde çocuğuna sözlü şiddet uyguladığı öne sürülen bir anneye, bu sırada yanlarından geçen bir kadın müdahale etmek istedi. Bunun üzerine 2 kadın arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine araya giren çocuk, annesini uzaklaştırmak istedi. Tartışmayı sürdüren iki kadını, durakta bekleyenler de sakinleştiremedi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen polis ekipleri, araya girip, 2 kadını ikna etti. Sakinleşen kadınlar daha sonra, ayrıldı.



