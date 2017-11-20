(Görüntülü Haber) 'Çocuğa cinsel istismar' suçlarının yüzde 15'i yargıya taşınıyor

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - KONYA Çocuk Haklarını Koruma Derneği Başkanı avukat Hakkı Ünalmış, \'20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü\'nde, toplumda çocuk hakları bilincinin yerleşmediğine dikkat çekti. Adalet Bakanlığı\'nın verilerine vurgu yapan Ünalmış, \'\'Maalesef, binlerce çocuk, cinsel istismara uğruyor; ancak Adalet Bakanlığı\'nın istatistik bilgilerine baktığımızda ise bu olayların sadece yüzde 15\'inin yargıya intikal ettirildiğini görüyoruz. Bu, acı bir durum\'\' dedi. Konya Çocuk Haklarını Koruma Derneği Başkanı Ünalmış, \'20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü\'nün, bütün çocukların haklarının savunulması için önemli bir gün olduğunu belirtti. Ünalmış, \'\'Türkiye\'de \'Çocuk Hakları Sözleşmeleri\', 2000 yılından bu yana geçerliliğini korumaktadır. Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Sözleşmesi\'ne göre, \'18 yaşından küçük olan herkes, çocuk sayılır\' deniliyor. Sözleşmeyi imzalamış devletlere de bu yükümlülükler, veriliyor. Çocukların her yönden korunmaları, cinsel saldırıya uğramalarının önlenilmesi, fakirliklerin önlenilmesi, çağdaş bir eğitime kavuşturulabilmeleri gibi çocukların eşit haklara sahip olması gerektiğini vurgulayan maddeler var. Bu maddelere rağmen özellikle çocuklarımızın eğitim eksikliği, önde gelmekte ise de asıl önemli olan diğer bir nokta da küçük çocukların erkek ve kız olsun cinsel istismara uğramaları ve cinsel istismara uğramalarının da toplumumuzun utanma duyguları nedeniyle su yüzüne çıkarılmaması önem kazanmaktadır\" diye konuştu. \'ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR\' SUÇLARININ YALNIZCA YÜZDE 15\'İ YARGIDA Adalet Bakanlığı\'nın verilerine göre, çocuğa cinsel istismar suçlarının yalnızca yüzde 15\'inin yargıya intikal ettirildiğini, bunun da çok acı bir tablo olduğunu söyleyen Başkan Ünalmış, şunları söyledi: \"Binlerce çocuk, cinsel istismara uğramaktadır; ancak Adalet Bakanlığı\'nın istatistiklerine yansıyan bölümünde, Türkiye çapındaki cinsel istismarların yüzde 15\'inin yargıya intikal ettiği belirtilmektedir ki bu, çok acı durum. Özellikle de cinsel istismara uğramış olan çocukların yargılanmalarında da aksaklıklar ve eksikliklerin ortaya çıktığını görüyoruz. Özellikle Ceza Muhakemesi Kanunu nedeniyle çocuklara, avukatların tayin ediliyor. Bu, güzel bir durum; ama bazen tayin edilen avukatlar tarafından çocukların savunmalarının tam yapılamadığı kanısındayız. Ayrıca cinsel istismara uğrayan çocuklar, ileride kaç yaşına gelirse gelsin, mutlaka yaşadıklarını hatırlayacaklar ve onlarda travma oluşturacaktır. Mutlaka çocuklar, rehabilite edilmelidir. Bu da mahkeme kararlarıyla olmalıdır. Mahkemeler, sadece suçu işleyene ceza vermekle yetinmemeli, mağdur çocukların korunmaları, bakım ve tedavilerinin devam etmesi içinde kalıcı kararlar verebilmelidir.\'\'