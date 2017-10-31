(Görüntülü Haber) Çobanlar, yaralı sürücüyü araçta, kadın arkadaşını da 2 kilometre ileride buldu

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da oto yıkamacı 25 yaşındaki Muhammet Küçükbingöl, işyerine yıkanması için bırakılan taksiyle gezerken kaza yaptı. Taksi, yaklaşık 25 metreden yuvarlanıp alt yola düşerken, ağır yaralanan sürücü Küçükbingöl, yoldan geçen bir çoban tarafından araç içinde bulundu. Yardım aramak için kaza yerinden ayrılan 24 yaşındaki arkadaşı Neslihan Can da yaklaşık 2 kilometre ileride, yorgun düşüp, sığındığı hurda minibüsün içinde başka bir çoban tarafından bulundu. 2 yaralı da hastaneye kaldırıldı. Dereköy Fisandun Barajı mevkiinde koyun otlatan bir çoban, bugün saat 08.00 sıralarında 70 T 0012 plakalı taksiyi buldu. Kazada büyük hasar alan araca yaklaşan çoban, sürücünün de kanlar içinde olduğunu görünce, jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen jandarma, yaralı sürücünün oto yıkamacı Muhammet Küçükbingöl olduğunu belirledi. Ağır yaralı sürücü ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Jandarma araç içinde yaptığı incelemede bir çift kadın ayakkabısı ve ceket buldu. Başka bir yaralının olma ihtimali üzerine çevrede araştırma yapıldı, ancak herhangi bir ize rastlanmadı. YARDIM ARARKEN HURDA MİNİBÜSE SIĞINMIŞ Yaklaşık yarım saat sonra başka bir çoban, kaza yerinden yaklaşık 2 kilometre ileride, daha önce seyyar köftecinin kullandığı hurda bir minibüste yaralı bir kadın buldu. Durumu, köy muhtarına ve 112 Acil\'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, adının Neslihan Can olduğu belirtilen yaralı kadına müdahale etti, ardından ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Jandarma yaptığı incelemede Neslihan Can\'ın, kazanın ardından yardım aramaya çıktığını, bitkin ve yorgun düşünce de minibüse sığındığını, ayağındaki çorabın yürümekten parçalandığını belirledi. Kaza yerindeki araçta bulunan ayakkabı ve ceketin de Can\'a ait olduğu saptandı. YIKANMASI İÇİN BIRAKILAN TAKSİYLE GEZİNTİYE ÇIKMIŞ Tedavi altına alınan ve hayati tehlikesi devam eden Muhammed Küçükbingöl\'ün kaza yaptığı taksinin, Hüseyin D.\'ye ait olduğu ve dün akşam saatlerinde yıkanması için oto yıkamacıya bırakıldığı iddia edildi.