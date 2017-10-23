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(Görüntülü Haber) CNG tüpü yüklü TIR devrildi

Mehmet AKIN/ELMALI, (DHA) ANTALYA'nın Elmalı İlçesi'nde sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) tüpü yüklü TIR, devrildi

23 Ekim 2017 22:17

Mehmet AKIN/ELMALI, (DHA) ANTALYA\'nın Elmalı İlçesi\'nde sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) tüpü yüklü TIR, devrildi. Gaz sızıntısı özel ekipler tarafından önlenirken, yaralanan sürücü hastanede tedaviye alındı. Kaza, saat 15.30 sıralarında Elmalı Toptancı Hali kavşağında meydana geldi. Döşemealtı\'ndan yüklediği CNG tüplerini Elmalı\'ya getiren Hüseyin Eryılmaz\'ın kullandığı 34 GH 5453 plakalı TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürüklenen TIR refüje çarptıktan sonra durabildi. Kazada sürücü Hüseyin Eryılmaz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan sürücü ambulansla Elmalı Devlet Hastanesi götürüldü. Kaza sonrası TIR\'daki bazı CNG tüplerinden sızıntı başladı. İtfaiye ve polisin çevrede güvenlik önlemi aldığı tüplerdeki sızıntı Antalya\'dan gelen firma görevlileri tarafından müdahale edilerek giderildi.

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