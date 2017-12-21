(Görüntülü Haber) ÇMO Başkanı: Eskişehirliler kanser olmak istemiyorsa termik santrale engel olmalı

ESKİŞEHİR,(DHA)- TMMOB Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Genel Başkanı Baran Bozoğlu, Eskişehir\'in Alpu Ovası\'na yapılması planlanan termik santralin 450 futbol sahası büyüklüğünde kül depolayacağını söyleyerek, \"Eskişehirliler eğer kanser olmak istemiyorsa bu termik santrale engel olmalı\" dedi. Eskişehir Kent Konseyi\'nde basın toplantısı düzenleyen Baran Bozoğlu, Alpu Ovası\'nda kurulması planlanan ve bittiğinde Türkiye\'nin en büyük termik santrali olacağı belirtilen Alpu Termik Santrali\'nin \'çevre cinayeti\' anlamına geldiğini söyledi. \'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BÜYÜK KATKISI OLACAK\' Eskişehir\'e bin 80 megawattlık devasa bir termik santral yapılmasının planlandığını anlatan Baran Bozoğlu, bu santral için yılda 6 milyon 316 bin 812 ton kömür yakılacağını ve 8 milyar kilovatsaat elektrik üretileceğini söyledi. Bozoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Alpu Termik Santrali, yaptığımız çalışmaya göre yılda yaklaşık 8 milyar kilogramlık bir karbondioksit salınımı oluşturacak. Dolayısıyla iklim değişikliğine büyük bir katkısı olacak. Alpu, dünyadaki ekolojik krizi artıracak bir proje. Adeta bir çevre cinayeti. Yaklaşık 450 futbol sahası büyüklüğünde kül depolama sahası ile karşı karşıyayız. Yani devasa bir kül depolama sahasına atıklar konulacak. Ayrıca bin 500 futbol sahası büyüklüğünde enerji üretim alanı olacak.\" Alpu termik santralinin Eskişehir\'de kentin en verimli topraklarının bulunduğu Alpu Ovası\'nda kurulmak istendiğinin altını çizen Bozoğlu, \"Bu tesis ile birlikte tarımsal üretimde büyük bir maddi kayıp yaşanacak. Tarım alanlarını, kömür sahaları ve kül depolama atık sahalarına çevirecekler. Bu da zaten dışa bağımlı tarım politikalarının daha da zarar göreceği anlamına geliyor\" dedi. \'CİDDİ KİRLİLİĞE NEDEN OLACAK\' Termik santrallerin çok teknik olacağı yönünde açıklamaların doğru olmadığını söyleyen ÇMO Genel Başkanı Baran Bozoğlu şöyle konuştu: \"Kimileri bu tesisin çok teknolojik olacağını söylüyor ama şunu açıkça vurgulamak lazım dünyadaki en geri teknoloji termik santrallerdir. Bu teknolojide sadece baca gazı sistemleri değiştirilerek yenilenme süreci yürütülmekte. Bu nedenle de müthiş bir teknoloji olduğu, kirli bir teknoloji olmadığı yönündeki söylemler bilimsel gerçeği yansıtmıyor. Bunlar algı oluşturma amacıyla söylenen ifadeler. Dolayısıyla Türkiye\'nin nadir havası temiz olan bölgelerinden birisinin daha havasının kirletilmesi riski ile karşı karşıyayız. Burada kapalı ocak kömür madenciliği gerçekleştirilecek. Hem kömür hem kül depolanacak hem de bacasından gaz çıkacak ve tüm bunlar ciddi kirliliğe neden olacak.\" \'ÖLÜ DOĞMUŞ BİR PROJE\' Projenin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu kararının henüz çıkmadığını belirten Bozoğlu, \"26 Ocak\'tan sonra ihalesi yapılacak. ÇED başvuru dosyasından ÇED sürecinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından nasıl kabul edildiğine şaşırdık. Aslında baştan ölü doğmuş bir proje çünkü çevre planları değişmeden, bölge enerji üretim alanı olarak belirlenmeden ÇED başvuru dosyası kabul edilmiş. Yani Çevre Düzeni Planı\'na uygun olmayan bir planlama ile karşı karşıyayız. Normalde bakanlığın bu uygunsuzlukları görüp proje dosyasını reddetmesi gerekirdi\" diye konuştu. \'ESKİŞEHİR\'İN HAVASI TEMİZ\' Eskişehir\'de partikül madde 10 (PM10) değerinin yılda sadece 21 gün aşıldığını belirten Bozoğlu, \"Dünya Sağlık Örgütü, PM10 değerinin yılda 35 gün aşılması durumunda önlem alınması gerektiğini bildiriyor. Yani Eskişehir\'in havası tertemiz. Eskişehirliler eğer kanser olmak istemiyorsa bu termik santrale engel olmalı\" dedi. Bozoğlu, termik santral bulunan Kütahya\'da partikül madde 10 değerinin yılda 242 gün, Soma\'da ise 198 gün aşıldığını sözlerine ekledi.