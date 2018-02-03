(Görüntülü Haber) Çivi toplayarak başladı, inşaat şirketini kurdu

Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT kent merkezinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası İbrahim Bülbül (47), 7 yaşında çivi toplayarak başladığı inşaat sektöründe, yıllarca ustalık yaptıktan sonra 2003 yılında kendi şirketini kurarak patron oldu. Bülbül, şimdi daire yapıp satıyor. Kent merkezinde yaşayan İbrahim Bülbül, henüz 7 yaşlarındayken yakınlarının yanında inşaatlarda çalışmaya başladı. İlk olarak inşaatlarda çivi toplayan Bülbül, daha sonra sıva ve duvar ustalığı yaptı. Yıllarca inşaatlarda çalıştıktan sonra 2003 yılında oturduğu evini 32 bin liraya satarak kendi şirketini kuran İbrahim Bülbül, apartman dairesi yapıp satmaya başladı. Küçük yaşta çalışmaya başladığı inşaat sektöründe şirket sahipliğine kadar yükselen Bülbül, çok sayıda kişiye istihdam sağladı. Çalışma hayatını anlatan İbrahim Bülbül, çocukluğunda inşaatlarda çivi topladığını belirterek, şöyle konuştu: \"O zaman Kayserili bir müteahhidimiz vardı. Lüks arabalar ile inşaata gidip geliyordu. Ama ben asla kıskanmam. İsterim ki Cenab-ı Allah herkese bir iken iki versin. Bende azim var. Kendi kendime dedim ki \'Allah’ım ona da iki göz vermiş, bana da iki göz vermiş. Ben de kulak var, onda da var. Yani bu başarıyor da ben niye başaramıyorum?\' dedim. Yıllarca çalışmaya devam ettim. Akşam saat 17.00\'ye kadar kalıp çakardım, tuğla yıkardım. 17.00\'den sonra da ikinci bir iş yapardık. Hep çalıştık ve bugünlere geldik.\'\' \'ARTIK ELİMİZDE DAİRE KALMIYOR\' Şirketini kurduğu 2003 yılında ilk etapta satışlarda zorlandıklarını anlatan Bülbül şunları söyledi: \"O dönemlerde sıkıntılar çektik. Tamamen kendimizi ispatladıktan sonra, şu anda şirketimizin levhasını diktikten sonra artık elimizde daire kalmıyor. Tokat\'ımızı seviyoruz. Tokat’tan çıkmayı da düşünmüyoruz. Tüm yatırımlarımızı da burada yapıyoruz. Yıllık 80-100 kişiye iş vermekten mutlu oluyorum. Çünkü ben de tabandan gelen biriyim. Şimdiye kadar 700 ile 800 arasında daire yaptım. Bu çok büyük bir başarı. Ben çok büyük bir kâr peşinde değilim. Çünkü ben de tabandan geldim. Ben de zamanında ev kirası, elektrik, su faturası yatıramazken bugün Allah’a hamdolsun durumum iyi.\" Meslektaşlarına yılmadan çalışmaları tavsiyesinde bulunan İbrahim Bülbül, azmin elinden hiçbir şeyin kurtulamayacağını söyledi.