(Görüntülü Haber) Ciritciler, buzdan Türk bayrağı ile Afrin'e destek verdiler

Turgay İPEK ERZURUM, (DHA)Erzurumlu atlı ciritciler, Büyükşehir Belediyesi tarafından dondurulan süs havuzunda oluşturulan dev Türk bayrağının etrafında toplanıp Afrin\'e destek verdiler. Bugün saat 15.00\'de merkez Yakutiye ilçesindeki Atatürk Anıtı\'nın da bulunduğu Havuzbaşında toplanan atlı ciritciler, ellerinde kazma, balta ve dirgenleri göstererek Afrin\'e gitmeye hazır olduklarını söyledi. Vatandaşlar, atlı ciritcilere büyük destek verdi. Ciritciler daha sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından ikinci kez Tük Bayrağı\'na dönüştürülen süs havuzunun etrafında toplandı. Çalan mehteran marşları eşliğinde gösteri yapan atlı ciritciler, Afrin\'deki Zeytin Dalı Harekatına katılan kahraman Türk askerlerine selam gönderdi. Kilometrelerce uzakta olmalarına rağmen onlar için her zaman dua ettiklerini belirten ciritcilerden Gökhan Korkmaz, Çağırırlarsa Afrin\'e süvari birlik olarak gitmeye hazırız dedi.