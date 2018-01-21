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(Görüntülü Haber) Cip, binanın duvarından içeri girdi

İbrahim AKTÜRK/ İSTANBUL, (DHA) Başakşehir'de, sürücüsünün kontrolden çıkan cip, bir binanın duvarından içeriye girdi

21 Ocak 2018 16:00

İbrahim AKTÜRK/ İSTANBUL, (DHA) Başakşehir\'de, sürücüsünün kontrolden çıkan cip, bir binanın duvarından içeriye girdi. Kazada, cipin içindeki 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kaza saat 10.00 sıralarında Bahçeşehir\'de bulunan Süzer Bulvarı üzerinde meydana geldi. 34 AY 1537 plakalı cipin sürücüsü Murat Atakan Kayala, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan cip, hızla gelerek cadde üzerinde bulunan 6 katlı binanın bodrum katındaki duvara ok gibi saplandı. Yarısına kadar bina duvarından içeri giren cip, kullanılamaz hale gelirken, içindeki sürücü Murat Atakan Kayala ve yanında bulunan Şinasi Yurtsever de yaralandı. Kazayı görenler, hemen olay yerine gelerek yaralılara yardım etti. Kazada yaralananlar, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Görgü tanıkları, cipin hızla geldiğini ve kontrolden çıkarak, binanın duvarını delip içeri girdiğini söyledi. Cip, daha sonra çekiciyle olay yerinden kurtarıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Yaralıların, hastanede tedavisi sürüyor.

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