(Görüntülü Haber) 'Cinsel istismar'dan 12,5 yıl ceza aldı, 40 ay kaldığı cezaevinden DNA raporuyla tahliye edildi

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ta, 10 yıl önce, 14 yaşındaki amcasının kızı Dilek Berker C.\'ye cinsel istismarda bulunup, hamile kalmasına neden olduğu iddiasıyla 12 yıl 6 ay hapse çarptırılan ve cezası Yargıtay tarafından onanan Mustafa Berker (35), bebeğin babası olmadığına dair DNA raporuyla 40 aydır hükümlü bulunduğu cezaevinden tahliye edildi. Davası yeniden görülmeye başlanan Berker, Dilek Berker C. ile anne- babası hakkında suç duyurusunda bulundu.



Çağlayancerit ilçesinde yaşayan Dilek Berker C., iddiaya göre, 2008 yılında gittiği sağlık ocağında, 4 aylık hamile olduğunu öğrendi. Dilek Berker C.\'nin 14 yaşında olması dolayısıyla yetkililer, polise haber verdi. Dilek Berker C.\'nin ifadesinde, çocuğun babasının, amcasının oğlu olduğunu söylemesi üzerine Mustafa Berker gözaltına alındı. Dilek Berker C., savcılıkta verdiği ifadede ise Mustafa Berker ile cinsel birliktelikte bulunmadığını, hamile olmadığını ve testin yanlış olabileceğini söyledi. Mustafa Berker, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanıp, cezaevine konuldu. Dilek Berker C.\'nin bebeği ise doğumda ölürken, Mustafa Berker\'in ailesi tarafından defnedildi.



12 YIL HAPSE ÇARPTIRILDI



Mustafa Berker, 21 gün cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilirken, hakkında Kahramanmaraş 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'küçük yaşta çocuğun cinsel istismarı\' suçundan dava açıldı. Yargılama sonucu Berker, 12 yıl 6 ay hapse çarptırıldı ve bu ceza, 2013 yılında Yargıtay tarafından onandı. Teslim olmayan Mustafa Berker, 2014\'te yakalanarak, cezaevine yeniden konuldu. Dilek Berker C. ise başka biriyle evlendi.



BEBEĞİN MEZARI AÇILDI, DNA RAPORUYLA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI



Mustafa Berker\'in cezaevine girmesinin ardından suçsuz olduğuna inanan ailesi, 2015 yılından avukat Serpil Yabanoğlu\'na olayı anlattı. Dosyayı inceleyen Yabanoğlu, ölen bebeğin cenazesi ile Mustafa Berker\'e DNA testi yapılmadığını gördü. Cezaevinde ziyaret ettiği Berker\'in \'Dilek\'le ilişkiye girmedim\' demesi üzerine Serpil Yabanoğlu, Kahramanmaraş 1\'inci Asliye Hukuk Mahkemesi\'ne başvurarak, bebeğin mezarının açılıp, DNA testi ile harici delil tespiti istedi. Avukat Yabanoğlu, bu talebine karşılık ret cevabı aldı. Sırasıyla başvurduğu 3\'üncü ve 4\'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi\'nce de talebinin reddedilmesi üzerine Yabanoğlu, 2\'nci Asliye Hukuk Mahkemesi\'ne başvurdu. Talebi kabul eden mahkeme heyetinin kararıyla bebeğin mezarı açılarak, DNA için örnekler alındı. Cezaevinde kalan Mustafa Berker\'den de kan örneği alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan incelemede, bebeğin babasının Mustafa Berker olmadığına dair rapor çıktı.



YARGITAY, DAVANIN YENİDEN GÖRÜLMESİNİ İSTEDİ



Adli Tıp\'ın 27 Mayıs 2015 tarihli raporuyla Mustafa Berker\'i 12 yıl 6 ay hapse mahkum eden Kahramanmaraş 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne başvuran Serpil Yabanoğlu, davayı etkileyebilecek yeni delil olduğunu belirtip, yargılanmanın tekrar yapılmasını istedi.



Mahkeme heyeti, bu talebi reddetti. Kararın temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 14\'üncü Ceza Dairesi\'nce 25 Mayıs 2017 tarihinde verilen kararda, Berker\'in yeniden yargılanması istendi.



İLK CELSEDE TAHLİYE EDİLDİ



Kahramanmaraş 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yeniden açılan davanın 6 Aralık 2017\'de görülen ilk duruşmasında Dilek Berker C., Mustafa Berker\'in kendisini istismar ettiğini ileri sürerek, \"Gömülen bebeğin babası, Mustafa\'dır. Ben, suç tarihinde ve öncesinde Mustafa\'dan başkasıyla cinsel ilişkiye girmedim. Hayatımda ilk cinsel ilişki Mustafa ile oldu\" dedi.



Duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Mustafa Berker ise suçlamaları kabul etmedi.



Mahkeme heyeti, Mustafa Berker\'in tahliyesine karar verirken, bebeğin annesinin Dilek Berker olup, olmadığının tespiti için de DNA testi istedi.



BEBEĞİN ANNESİ DİLEK, BABASI MUSTAFA DEĞİL



Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi\'nce Dilek Berker C. ve Mustafa Berker\'den alınan örnekler, bebeğin mezarından alınan örneklerle karşılaştırıldı. İnceleme sonucu bebeğin annesinin yüzde 99.99 Dilek Berker olduğu, babasının ise Mustafa Berker olmadığı saptandı. Bu raporla Mustafa Berker, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı\'na; Dilek Berker C. ile annesi Elife Berker ve babası Mahmut Berker hakkında \'yargı mercilerini yanıltma, iftira ve suç atmak\'tan suç duyurusunda bulundu.



\'BASKIYLA SUÇU KABUL ETTİM\'



Suçsuz olduğu halde 40 ay cezaevinde yattığını belirten Mustafa Berker, 2008 yılında tutuklanarak, cezaevine konulduğunu, 21 gün tutuklu kaldıktan sonra amcası Mahmut Berker\'in, kızın yaşını büyütmesi üzerine tahliye edildiğini söyledi. Berker, \"Ben dışarı çıktıktan sonra dosyayı Kahramanmaraş 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne gönderiyorlar. Aile baskısıyla ben her şeyi kabul ettim. Amcam, \'Bu kızı alırsan davımız yok\' dedi. Ben de amcamın dediğini kabul ettim ve her şeyi üstlendim; fakat sonradan şikayetçi oluyorlar. Mahkemede 12 yıl 6 ay ceza veriyorlar, ben 3 sene kaçtım. 3 sene sonra yakalanıp, cezaevine girdim. Avukat Serpil Yabanoğlu gelerek, kızla bir ilişkim olup, olmadığını sordu. Ben de \'Olmadı\' deyince çocuğun DNA testini çıkarıyorlar. Adli Tıp\'tan gelen raporda babası olmadığım ortaya çıkıyor. Kendimden emin olduğum için mezarı açtırdım\" diye konuştu.



\'ÇOCUĞUN BABASI KİMSE ORTAYA ÇIKARILSIN\'



Bunun üzerine davanın tekrar görülmeye başlandığını, ilk duruşmada Dilek Berker C.\'nin yine \'Bebeğin babası Mustafa\' diye ifade vermesi üzerine ikinci kez DNA testi istendiğini ve bu testin sonucunda da yine bebeğin babasının olmadığının ortaya çıktığını kaydeden Mustafa Berker, şöyle devam etti:



\"40 ay beni boş yere yatırdılar. Suçsuz yere 40 ay yattım. Ben devletimizin her şeyin ortaya çıkarmasını istiyorum. Çocuğun babası kimse, bunun ortaya çıkmasını istiyoruz. Yüz kızartıcı suç olduğu için tutuksuz yargılanırken, toplum içine giremiyordum ve utandığım için bir işe başvuramıyordum. O nedenle çok mağdur oldum. İş bulamadığım için gelirim olmadı; ama giderim çok oldu. Ben, amcamdan ve hepsinden şikayetçiyim. Beni oyuna getirip, her suçu üstlendirdiler. Ben, bu suçu kabul emiyorum ve her şeyin ortaya çıkmasını istiyorum. Bu çocuğun babası her kimse hukukun ortaya çıkarmasını istiyoruz.\"



\'BAŞKA BİR MEZAR AÇILDIĞINI İDDİA ETİLER\'



Avukat Serpil Yabanoğlu ise Dilek Berker C.\'nin iddiası üzerine aile meclisinin kurulduğunu, bu tür olayların fazla büyümemesi gerektiği ve namus olayı olduğu belirtilip, Mustafa Berker\'in yönlendirilerek, suçu kabul etmesinin sağlandığını söyledi. Yargılama sonunda da mahkeme heyetinin dosyada delil konusunda sadece tarafların beyanlarıyla yetinerek, 12 yıl 6 ay hapis cezası verdiğini kaydeden Yabanoğlu, Mustafa Berker\'in ailesinin olayı anlatması üzerine bebeğin mezarının açılması için hukuk mücadelesi başlattıklarını, bunu da kazandıklarını söyledi. Müracaat ettikleri 4\'üncü mahkemenin kararıyla açılan mezardan alınan örneklerle Mustafa Berker\'den alınan örneklerin Adli Tıp Kurumu\'nda incelendiğini belirten avukat Yabanoğlu, şunları söyledi:



\"İlk gelen raporda, ölü bebeğin babasının Mustafa Berker olmadığı tespit edildi. Rapor örneğiyle birlikte kararı veren mahkemeye yeniden yargılanma talebiyle başvurduk. Mahkeme, talebimizi reddetti. Ret kararını Yargıtay\'a taşıdık. Yargıtay, yeniden yargılanması yönünde karar verdi. Bunun üzerine ilk duruşma yapıldı ve karşı taraf buna itiraz etti. Bebeğin Mustafa\'dan olduğu konusunda çok ısrarlı davrandılar ve kesin olarak başka bir mezar açıldığını, O bebeğin olmadığını iddia ettiler. Bizim de talebimiz doğrultusunda mahkeme, yeniden taraflardan kan örneği alınıp, DNA testi yapılması konusunda Adli Tıp Kurumu\'na gönderdi ve sevindirici haber, şubat ayında giden bu örneklerin sonucu 4 gün önce gelmesiyle nihai sona ermiş oldu dava. Neydi bu sonuç? Mustafa Berker bebeğin biyolojik babası değildi, ölü bebeğin annesi ise Dilek Berker\'di.\"