(Görüntülü Haber) Çin'in en büyük online alışveriş sitesi Türkiye'de açıldı

İSTANBUL, (DHA)- ÇİN ve dünyanın en büyük online alışveriş şirketi DHGate.com, Macaristan ve ABD’den sonraki en büyük ofisini Türkiye\'de açtı. Tarihi İpekyolu\'nu tekrar canlandırmayı hedefleyen DHGate.com\'da, 40 milyondan fazla farklı ürün satışa sunuluyor. Çin’in yerel anlamda en büyük dijital ticaret merkezlerinden olan Digital Trade Center DTC (DHGate.com) kapılarını global üreticilere açtı. Ofisin açılışına Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Galip Zerey, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ataşesi, Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, Şişli Kaymakamı İdris Akbıyık, DHGate Türkiye Genel Müdürü Hou Yibing, DHGate Türkiye Kurucu Ortağı Özkan Kara katıldı. İlki Şişli’de açılan 500 metrekarelik teşhir alanda yerli, Çinli ya da diğer global firmalar ürünler sergilenecek. Ayrıca Türk tüketiciler veya kullanıcılar da satın almak istedikleri ürünleri burada görme fırsatına sahip olup siparişlerini buradan verebilecekler. \"UCUZ VE KALİTESİ ÇİN MALI ALGISINI YIKACAĞIZ\" Ucuz ve kalitesiz Çin malı algısını DHGate ile yıkacaklarını ifade eden DHGate Türkiye Genel Müdürü Hou Yibing ise, yeni ve canlı pazara girmek amacıyla Türkiye\'yi seçtiklerini anlattı. Kaliteli ve patentli ürünlerin satışını yapacaklarını ifade eden Hou Yibing, \"Türklerin gözünde Çin malı ürün deyince kalitesiz ve ucuz ürün akla geliyor. Ama sitemizdeki ürünlerin fiyatları o kadar düşük değil ama kaliteli. Biz bu sitede kaliteli ve patentli ürünleri buraya getirmeyi amaçlıyoruz. Bir güvenlik sistemimiz var. Sitemizde dükkan açan fabrikaların hepsini inceledik\" ifadelerini kullandı. \"TEMELLERİ G20 ZİRVESİNDE ATILDI\" Çin Halk Cumhuriyeti ve Türkiye arasındaki işbirliğinin temellerinin 2015 yılında Antalya\'da gerçekleşen G20 zirvesinde atıldığını söyleyen DHGate Türkiye Kurucu Ortağı Özkan Kara, \"İki devletin bakanları elektronik ticaretin kolaylaştırılması, tarihi ipek yolunu elektronik ipek yolu olarak tekrar kurabilmek için bir anlaşma imzaladılar. Bu anlaşmanın Çin tarafı kendi ülkesinde DHGate\'i görevlendirdi. Biz de Türkiye ortağı olarak bu işe talip olduk. Beraber Türkiye\'de bir dijital ticaret merkezi kurmaya karar verdik. Bu hafta sonu Çin\'e seyahatimiz var. Çin\'de de Türk ürünlerini sergileyeceğimiz dijital ticaret merkezi kuracağız\" dedi. \"SİTEDE 4 MİLYONA YAKIN FİRMA VAR\" DHGate Türkiye olarak önceliklerinin online ticaret olduğunu belirten Özkan Kara, \"Burada çoklu ürün almak isteyenlerin ürünleri bizzat görebilmeleri için daha hızlı ticaret olmasını sağlama amacımız var. Bunun için de depolama, lojistik ve finansman imkanları sağlayacağız. Girişimcilerin bir araya gelebileceği ortak bir merkez haline getireceğiz. İnternet sitemizde 40 milyonun üzerinde ürün var. 4 milyona yakın firma var. Bizim önceliğimiz tabi ki de ilk satılan ürünler bunlar da yaklaşık bin 200 ürün. Bundan sonra da devamının geleceğini tahmin ediyoruz\" diye konuştu. Kara, hedeflerinin Türkiye\'yi online ticaretin merkez üstü yapmak olduğunu belirterek çevre ülkelerde elektronik ticaretin tedarikçisi olacaklarını söyledi. DHGATE.COM Türkiye İstanbul’da biri Avrupa\'da diğeri Anadolu yakasında olmak üzere iki showroom açacak. İlki Şişli’de açılan 500 metrekarelik teşhir alanda yerli, Çinli ya da diğer global firmalar ürünler sergilenecek.