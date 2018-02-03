(Görüntülü Haber) 'Çingene kızın' gözlerine ziyaretçi akını

Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, dünyanın en büyük mozaik müzesi olan ve kentin simgesi haline gelen Zeugma Mozaik Müzesi\'ni 2017 yılında 169 bin 884 kişi ziyaret etti. Gözleriyle büyüleyen \'Çingene kızı\' mozaiği, müzeye gezen ziyaretçilerin ilgisini gördü. 30 bin metrekare alan üzerine kurulu olan Zeugma Mozaik Müzesi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Dünyanın en büyük mozaik müzesi unvanına sahip müzede, Gaziantep\'le özdeşleşmiş \'Çingene Kız\' mozaiği, Mars Heykeli, Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler gibi tarihe ışık tutan eserler sergileniyor. Son dönemlerde kentin adının sık sık terör olayları ile anılması nedeniyle ziyaretçi sayısında düşüş yaşanan müzedeki ziyaretçi sayısı 2017 yılında, bir önceki yıla oranla yüzde 55 arttı. 2016 yılında 108 bin 479 kişinin ziyaret ettiği müzeyi 2017 yılında 168 bin 740 kişi ziyaret etti. Ziyaretçilerin en yoğun ilgiyi gösterdiği eser ise, kentin simgesi haline gelen \'Çingene Kızı\' mozaiği oldu. İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk, 2018 yılından daha umutlu olduklarını ve kente gelen turist sayısının her geçen gün arttığını söyledi. Bu yıl için yapılan erken rezervasyon sayısının oldukça fazla olduğunu ifade eden Öztürk, şunları dedi: \"2017 yılı bölgemiz açısından güzel bir toparlanma yılı oldu. Bu arada otellerimizde 623 bin 17 konakladı. Geceleme sayımız da 912 bin 117 kişi oldu 1 milyon kişiye oldukça yaklaştık. Müze ziyaretçilerimizde ciddi bir artış yaşandı. 2016 yılında mozaik müzesini 108 bin 479 kişi ziyaret etmişti, 2017 yılında ise ziyaretçi sayımız 169 bin 884\'a ulaştı. Yaklaşık yüzde 55- 56\'ya yakın artış görmekteyiz. Yine bir önceki yıla baktığımız zaman yüzde 31,7 artış yaşanmış durumda toplam turist sayısında. Bu toplam Türk vatandaşlarımızda yüzde 32,66 yabancılarda ise yüzde 22,61 büyüle sağlandığını görmekteyiz. Bölgemiz çok şükür iyi bir sezon geçirdi diye biliriz. 2018 yılı daha da iyi geçecek diye biliriz. Bunu şu anki rezervasyonlardan görebiliyoruz. Bugüne kadar bölgeye hiç tur yapmamış acentaların tur yaptığını görüyoruz. Veya geçmiş yıllarda senede 1 defa ya da 2 defa tur yapan acenteların arka arkaya turlar koyduğunu görmekteyiz. 2018 yılından oldukça umutluyuz.\"