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(Görüntülü Haber) Cinayetten aranan zanlı yakalandı

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, 'kasten adam öldürme' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 35 yaşındaki H

09 Eylül 2017 19:49

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde, \'kasten adam öldürme\' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 35 yaşındaki H.S.B., yakalandı. Adliyeye sevk edilen H.S.B., tutuklandı. Bodrum\'un Umurça Mahallesi\'nde uygulama görevi yapan trafik ekipleri, park halindeki bir aracın içindeki H.S.B.\'den şüphelenip kimlik kontrolü yaptı. Yapılan kontrolde, H.S.B.\'nin hakkında \'kasten adam öldürme\' suçundan yakalama kararı bulunduğu belirlendi. Dışarıdan İngilizce ders verdiği öğrenilen H.S.B. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen H.S.B., tutuklandı. H.S.B. hakkında, 2015\'te, Marmaris\'te otel işlettiği sırada yaşanan bıçaklı kavgada bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla işlem yapıldığı, \'nefsi müdafaa\' gerekçesiyle serbest bırakıldığı, ancak savcılığın itirazı üzerine tekrar arama kararı çıkartıldığı öğrenildi.

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