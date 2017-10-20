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(Görüntülü Haber) Cinayetin ardından otomobilini yıkatınca yakalandı

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde geçen yıl ekim ayından bu yana kayıp olan 31 yaşındaki Elif Arslan'ın, cinayete kurban gittiği belirlendi

20 Ekim 2017 17:20

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Gebze İlçesi\'nde geçen yıl ekim ayından bu yana kayıp olan 31 yaşındaki Elif Arslan\'ın, cinayete kurban gittiği belirlendi. Arslan ile en son görülen S.S. takibe alınırken, olay günü kan bulaşan otomobilini oto yıkamacıda yıkattığı belirlendi. Gözaltına alınan 35 yaşındaki S.S., kız arkadaşını tabanca ile başına ateş ederek öldürdüğünü itiraf etti. Gebze\'de yaşayan Elif Arslan geçen yıl ekim ayında kayboldu. Ailenin başvurusu üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri soruşturma başlattı. Arslan\'ın kaybolduğu gün Gebze Muallimköy\'de boş arazide S.S. ile görüldüğü tespit edildi. Polis, mobese ve plaka tespit sistemi kayıtlarını incelemeye aldı. Şüphelinin, olay günü kan bulaşan otomobilini oto yıkamacıda yıkattığı belirlendi. S.S.\'nin, buradaki görevlilere, kavga sırasında yumruk attığı arkadaşının kanının aracına bulaştığını söylediği öğrenildi. Cinayetten bir gün sonra da aracıyla olay yerine gittiği saptanıp takibe alınan S.S., dün polisin operasyonu ile evinde yakalanarak, gözaltına alındı. S.S. emniyetteki sorgusunda, Elif Arslan\'ın erkekliği ile dalga geçtiğini iddia ederek, tabancasıyla başına ateş edip, öldürdüğünü itiraf etti. S.S.\'nin ifadesi doğrultusunda dün akşam Gebze Muallimköy\'deki alana gidildi. S.S.\'nin gösterdiği yerde, çalıların arasına atılarak üzeri kontrplak ile kapatılan çürümüş ve tanınmaz haldeki kadın cesedi bulundu. Ceset, olay yerinden alınarak Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Soruşturma sürüyor.

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