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(Görüntülü Haber) Cinayet zanlısı, yürüteçle adliyeye sevk edildi

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA'da iki grup arasında alacak anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan Serdem Kadaş, adliyeye sevk edildi

25 Ocak 2018 13:32

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da iki grup arasında alacak anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan Serdem Kadaş, adliyeye sevk edildi.

Seyhan ilçesi Onur Mahallesi\'nde 18 Ocak\'ta plastik ve demir doğrama işinde ortaklık yapan Hüsnü Yaşar ile Serdem Kadaş arasında tartışma çıktı. Hüsnü Yaşar kardeşleri Nasih ve Aziz ile birlikte iş yerinde çalışırken, Serdem Kadaş otomobil ile geldi. Tartışmanın büyümesi üzerine Kadaş, tabancayla Hüsnü Yaşar\'ı vurdu. Bunun üzerine Nesin ve Aziz Yaşar, Kadaş\'a demirle saldırdı. Demirli ve silahlı kavgada Kadaş, Nesin ve Aziz de yaralandı. Tabancayla vurulan Hüsnü Yaşar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

POLİS YÜRÜTEÇLE GETİRDİ

Olayın ardından tedavisi tamamlanan Serdem Kadaş, polis aracıyla Adli Tıp Birimi\'ne getirildi. Polislerin koluna girdiği Kadaş, yürüteçle, güçlük çekerek sağlık kontrolünden geçirildi. Cinayetle ilgili soruları yanıtsız bırakan Kadaş, adliyeye sevk edildi.
 

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