(Görüntülü Haber) Cinayet zanlısı, saklandığı evin sahibinin parasını gasp edip, kaçtı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA\'da bir süre önce kendisini yakalamak isteyen 2 polisi yaralayıp, kaçan cinayet zanlısı Burak Örekli, 2 arkadaşıyla birlikte 10 gün boyunca saklandığı evde, evsahibini silahla tehdit edip, bir miktar parasını gasp ederek kaçtı.



Yaklaşık bir ay önce, Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 5 aydır peşinde olduğu, 30 farklı hırsızlık suçundan aranan Burak Örekli ile 2 arkadaşının içinde bulunduğu otomobil, merkez Yıldırım İlçesi Samanlı Mahallesi\'nde jandarma tarafından durdurulmak istendi. Ancak şüpheliler, jandarmaya ateş açıp, kaçtı. Bunun üzerine polis ve jandarma ekipleri teyakkuza geçti. Bir süre sonra polis ekipleri, şüphelilerin otomobilini fark edip, durdurmak istedi. Ancak, Burak Örekli yanındaki pompalı tüfekle polise de ateş açınca çatışma çıktı. Çatışmada saçmaların isabet ettiği 2 polis yaralanırken, Örekli ormanlık alana kaçarak izini kaybettirdi. Burak Örekli\'nin polisleri yaraladıktan 4 gün önce merkez Yıldırım İlçesinde arkadaşı 20 yaşındaki Yusuf Türker\'i çıkan tartışmada tabancayla öldürdüğü ortaya çıktı.



SAKLANDIKLARI EVİN SAHİBİNİN PARASINI GASP ETTİ



Burak Örekli ve 2 arkadaşı, bir arkadaşları vasıtasıyla buldukları Demirtaş Mahallesi\'ndeki bir evde 10 gün boyunca saklandı. Eve gelen evsahibini tehdit eden Örekli ve arkadaşları, bir miktar para aldıktan sonra kaçtı. Evsahibinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polisler, silahlı 3 kişinin ormanlık alana kaçtığını tespit etti.



Bölgeye, Polis Özel Harekat, Jandarma Özel Harekat, zırhlı araçlar ve bursa emniyetine bağlı 50 polis memuru sevk edildi. Ormanlık alanı ablukaya alan polis ekipleri, Burak Örekli\'nin arkadaşlarından birini gözaltına aldı.



Diğer iki şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.