(Görüntülü Haber) Cinayet ormanı

Mustafa KOZAK/ANTALYA-DHA) ANTALYA\'nın Kepez ilçesi Varsak mevkiindeki ormanlık alanlar, son yıllarda işlenen cinayetlerle adından söz ettiriyor. 2 yılda 5 cinayetle gündeme gelen Varsak\'taki ormanlık alanlarda, doğaya karşı da cinayet işleniyor. 1 Aralık 2015\'te Varsak Kındıra mevkisindeki ormanlık alanda, bir su kuyusu içinde çürümeye yüz tutmuş erkek cesedi bulundu. DNA testi sonucu cesedin 9 Temmuz akşamı kaybolan iş takipçisi Salih Güler\'e ait olduğu belirlendi. Salih Güler\'i elektrik aboneliğiyle ilgili işini yapmadığı gerekçesiyle öldürdüğü iddia edilen Ali Tosun, 27 yıl hapse mahkum edildi. Varsak bölgesi Kirişçiler\'deki ormanlık alanda 13 Haziran 2016\'da bir kuyudan ağır koku geldiği fark edilince, durum jandarmaya bildirildi. Olay yerine gelen jandarma, kuyuda ölü bulunan kişinin başından pompalı tüfekle vurulduğu ve yakıldığını belirledi. Yapılan incelemede cesedin Hulusi Gelişken\'e ait olduğu tespit edildi. Sanıkları arasında \'Ölümün Nefesi\' adlı cinayet romanı yazarı bir üniversite öğrencisinin bulunduğu cinayetle ilgili İbrahim Caner, Mahsum Kartal ve Murat C.\'nin yargılanmasına devam ediliyor. 2016 yılı 14 Ağustos\'ta Varsak mevkiindeki ormanlık alanda başı taşla ezilip, boğazı kesilerek öldürülen yarı çıplak bir kadına ait ceset bulundu. Tecavüz bulgusu belirlenen cesedin, kayıp başvurusu yapılan Gülizar Turan\'a ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili Antalya Toptancı Hali\'nde hamallık yapan Cengiz Dok tutuklandı. Gülizar Turan\'a ormanlık alanda tecavüz ettikten sonra başını taşla ezip boğazını keserek öldürmekten yargılanan Cengiz Dok, ağırlaştırılmış ömür boyu ve 18 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Doyran\'da 2016 yılı 14 Mayıs\'ta sırtına taşla vurulduktan sonra vücuduna elektrik verilip telle boğulan işadamı 40 yaşındaki Erdoğan Veziroğlu\'nun cesedi bir süre dolaştırıldıktan sonra Varsak\'taki ormanlık alanda bulunan bir kuyuya atıldı. 23 Mayıs günü kuyudan gelen koku üzerine cesedi bulunan Erdoğan Veziroğlu cinayetiyle ilgili olarak ikisi kadın, bir ana okulu öğretmeni, bir fen bilgibi öğretmeni ve bir polisin aralarında bulunduğu toplam 9 sanığın yargılaması devam ediyor. Geçen yıl 24 Ekim günü tartıştığı arkadaşı İbrahim Açıkgöz\'ü öldürüp cesedini Varsak\'taki ormanlık alanda bilinmeyen bir yere gömdüğü iddia edilen 37 yaşındaki Necmettin Yavuz, cinayet suçundan tutuklandı. Necmettin Yavuz, yakın arkadaşı İbrahim Açıkgöz\'ü öldürüp eşyalarını çalmakla suçlanıyor. Ceset halen bulunamadı. Olaydan sonra tutuklanan Necmettin Yavuz hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine devam ediliyor. DOĞA CİNAYETİ DE İŞLENİYOR Cinayetlerle adından söz ettiren Varsak\'kaki ormanlık alanlarda, doğaya karşı da cinayet işleniyor. Varsak\'taki ormanlık alanlar son yıllarda inşaat atıkları ve cam gibi atıklarla kirletilmeye başlandı. Vatandaşların piknik yaptığı alanları kullanılamaz hale getiren doğa katilleri ormanlık alanları ağaçlandırma sahalarına da zarar veriyor. Ağaçlandırma sahalarındaki fidanları korumak amacıyla dikilen tel çitlerin direklerinin sık sık çalındığı tespit edildi. Hem doğaya, hem de insanlara karşı işlenen cinayetlerin sona ermesi için Varsak ormanlarında denetimlerin sıklaştırılmasını isteyen Antalyalılar, ormanlık alanlara atılan kamyonlarla döküldüğü iddia edilen camların da havanın ısınmasıyla birlikte orman yangınlarına neden olabileceğini belirtiyor. İnsanlara karşı işlenen cinayetler gibi doğaya karşı işlenen cinayetlerin de aydınlatılıp sorumluların yakalanıp cezalandırılmasını isteyen Varsaklılar, ormanlara korkudan gidemez olduklarını söylüyor.