(Görüntülü Haber) Cinayet, hastanenin güvenlik kameralarından çözüldü

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bornova İlçesi\'nde, borcunu ödemediği için arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurulduktan sonra hastane bahçesine atıldığı öne sürülen 40 yaşındaki Hakan Ceyhan\'ın, ölmeden önce hastane bahçesine getirildiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.



Şahin Tepesi Mevkii\'nde geçen 17 Ağustos perşembe günü gece saatlerinde meydana geldiği öne sürülen olay, iddiaya göre şöyle gelişti: Bülent Sel, komisyonculuk yapan ve birlikte çalıştığı arkadaşı Hakan Ceyhan\'a 20 bin lira borç verdi. Borcun 8 bin lirasını ödeyen Ceyhan, geri kalanını ödeyemeyince Sel ile araları açıldı. Olay günü telefonla Ceyhan\'ı arayan Bülent Sel, 12 bin lirasını istedi. Ceyhan\'da alacak meselesini Şahin Tepesi\'nde buluşarak çözmek istediğini belirtti. Bunun üzerine Sel, yanına arkadaşları C.K. ile S.N.\'yi alarak buluşma yerine gitti. Ceyhan ile Sel burada buluştuktan kısa bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sel, otomobilin bagajından çıkardığı pompalı tüfekle Ceyhan\'a ateş etti. Olayı gören S.N. panikle olay yerinden kaçtı.



Bülent Sel ile C.K., ağır yaralı olan Ceyhan\'ı, otomobille, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne getirdi. Ceyhan\'ı acil serviste sedyeye koyan ve sağlık görevlilerine haber veren Bülent Sel ile arkadaşı otomobile binerek olay yerinden soğukkanlılıkla ayrıldı. Burada tedaviye alınan Ceyhan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ceyhan, otopsisi sonrası kentte toprağa verildi.



GÜVENLİK KAMERASIYLA CİNAYET ÇÖZÜLDÜ



Olaydan sonra geniş çaplı araştırma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, hastanenin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmada Ceyhan\'ın hastane bahçesine bırakıldığı o anların güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde acil servise otomobille gelen Bülent Sel ve Cengiz K., Ceyhan\'ı otomobilden indirip bahçedeki sedyeye koyduktan sonra otomobile binerek uzaklaştıkları görülüyor. Görüntülerden eşkalleri belirlenen Bülent Sel ve Cengiz K. düzenlenen operasyonla bir kahvehanede otururken gözaltına alındı. İki şüphelinin sorgusu doğrultusunda ise Serkan N., gözaltına alındı. Emniyette sorguları tamamlanan üç şüpheli adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Bülent Sel tutuklanırken, Cengiz K. ve Serkan N. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.