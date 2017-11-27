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(Görüntülü Haber) Cinayet anı güvenlik kamerasında

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 49 yaşındaki Hüseyin Kayrak bir alışveriş merkezinin otoparkında av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

27 Kasım 2017 02:52

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- Denizli\'nin Merkezefendi ilçesinde, 49 yaşındaki Hüseyin Kayrak bir alışveriş merkezinin otoparkında av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Olay anı otoparktaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, bugün saat 20.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi\'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Otoparka park ettiği 35 APD 24 plakalı hafif ticari aracının yanına gelen zeytinyağı üreticisi Hüseyin Kayrak, yanına yaklaşan 2 kişiden birinin ateşlediği av tüfeğiyle vuruldu. Kayrak kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırganlar kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, göğsünden vurulan Kayrak\'ın öldüğünü belirledi. Kayrak\'ın cesedi, savcının incelemelerini ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. 

Cinayetin işlendiği anlar, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, aracın sağ kısmından iki kişinin yaklaştığı, öndeki kişinin elindeki av tüfeğiyle Kayrak\'a ateş ettikten sonra kaçtıkları görülüyor. 

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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