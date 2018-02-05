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(Görüntülü Haber) Çin Başkonsolosluğu önünde arbede

- Eylem yapan Doğu Türkistanlılar bariyeri aşmak isteyince polis ile aralarında arbede çıktı

05 Şubat 2018 17:58

- Eylem yapan Doğu Türkistanlılar bariyeri aşmak isteyince polis ile aralarında arbede çıktı. Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul DHA 5 Şubat 1997\'de Doğu Türkistan\'ın Gulca şehrinde meydana gelen olaylarda hayatını kaybeden 200 Uygur Türkü için Çin Başkonsolosluğu önünde eylem yapıldı. Barikatı geçmek isteyen grup ile polis arasında arbede çıktı. YUMURTALARLA GELDİLER Doğu Türkistan STK Birliği\'nin çağrısıyla Tarabya sahilinde toplanan çok sayıda Uygur, Çin Başkonsolosluğu önüne yürüdü. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı protesto gösterisinde polis aramasından geçen Uygurlar Çin Başkonsolosluğu\'nun yaklaşık 50 metre öncesine kurulan polis bariyerine geldi. Grup üyeleri tarafından getirilen bir torba yumurtaya da polis ekipleri el koydu. Burada basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, \"Bizlerin, zalime, teröristlere ve destekçilerine karşı hakkın ve hakikatin yanında olan aziz Türkiye\'mizin yanında olduğunun bilinmesini istiyoruz. Suriye iç savaşında PYD\\YPG ve PKK vahşi terörünün yanında savaşan Çinli teröristleri de biliyoruz. Kamuoyunun da bilmesini istiyoruz. İkinci vatanımız olarak bildiğimiz Türkiye\'mizin Afrin\'de yaptığı harekata bütün Doğu Türkistanlı Müslüman kardeşlerinin duasının arkasında olduğunun da bilinmesini istiyoruz. Doğu Türkistan\'daki insanlık dışı Çin Zulmünün bir an önce durdurulması, Tayland ve Mısır\'da tutuklu bulunan masum kardeşlerimizin kurtarılması için başta aziz Türkiye\'miz olmak üzere Türk-İslam Dünyası, diğer dünya ülkeleri insan hak ve özgürlükleri savunucuları BM ve İslam İşbirliği Teşkilatını göreve ve Çin\'e müdahaleye çağırıyoruz\" denildi. POLİS İLE GRUP ARASINDA ARBEDE Yapılan basın açıklamasının ardından grubun ön tarafında bulunan bazı Uygur Türkleri barikatı aşıp Çin Başkonsolosluğuna ilerlemek istedi. Polisin izin vermemesi üzerine, grup ve polis arasında arbede yaşandı. Arbede araya giren bazı grup üyelerinin çabasıyla son buldu. Edilen duanın ardından ise grup dağıldı.

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