(Görüntülü Haber) Cilvegözü açıldı, Suriyelilerin bayram dönüşü başladı

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA) - KURBAN Bayramı\'nı ülkelerinde yakınları ile geçirmek için Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı\'ndan giden Suriyelilerin dönüşleri başladı.



Bayramlaşmak için 21 Ağustos\'ta başlayan ve 30 Ağustos günü sona eren çıkışların ardından 5 gün kapalı kalan Cilvegözü Gümrük Kapısı, bugün yeniden tüm giriş ve çıkışlara açıldı. Bayram tatilini tamamlayanlardan gelmek isteyenler, Cilvegözü Gümrük Kapısı\'ndaki pasaport veya Geçici Koruma Kimlik Belgelerinde yapılan giriş işlemlerinin ardından, servis araçları ile çıkışa kadar geldi. Kurban Bayramı nedeniyle 33 bin kişi çıkış yapmıştı.



TIR ÇIKIŞLARI DA BAŞLADI



Bu arada çeşitli ürünler taşıyan TIR\'ların da çıkışlarına başlandı. TIR\'lar Cilvegözü\'nden sonra Suriye Sınır Kapısı Bab-Al Hava arasında bulunan ara bölgede yüklerini indirdikten sonra tekrar Türkiye\'ye dönüş yapmaya başladı.