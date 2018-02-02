(Görüntülü Haber) Cilt gençleştirmede, lazer tedavisi

Mücahit BEKTAŞ İZMİR, (DHA) PEK çok hastalığın tedavisinde önemli yer edinen lazer teknolojisi, cilt yenileme ve gençleştirmede de hem doktorların hem hastaların gözde yöntemi oldu. Lazerle güneş lekeleri ve kırışıklık tedavisi uyguladığı hastasındaki değişimi gösteren Dermatolog Dr. Sinem Karaca, Lazerin bir önemli özelliği de diğer yöntemlere nazaran daha derin ve uzun etkili, sonuçlarının daha başarılı olmasıdır dedi. Kent Alsancak Tıp Merkezi Dermatoloji Uzmanı Dr. Sinem Karaca, daha güzel, pürüzsüz bir cilde kavuşmak için kullanılan krem ve kimyasal soyma ürünlerinin etkisinin kısıtlı olduğunu, bu yüzden de lazer teknolojilerinin geliştiğini söyledi. Uzm. Dr. Karaca, şu bilgileri verdi Bu teknolojilerin en son ürünlerinden biri de Er Yag lazer sistemidir. Kendisinden daha önce geliştirilen karbondioksit lazer sistemine göre daha güvenli ve konforlu bir teknolojidir. Fraksiyonel mod denilen uygulama seçeneği sayesinde cilt yüzeyinde sağlıklı deri ile çevrili ve derinliğini önceden belirleyebildiğimiz deri kolonları oluşturulur. Bu deri kolonları iyileşirken derinin üst tabakası da kontrollü olarak soyulur. Bu sayede derideki güneş lekeleri ve kırışıklıkların derinliği azalır. İşlemden bir yıl sonrasına kadar, derinin altında deriye sıkılık ve parlaklık veren maddelerin üretimi artar. Bunun sonucunda daha diri ve parlak, aynı zamanda leke, iz ve kırışıklıklardan arınmış sağlıklı bir cilt görünümü ortaya çıkar. Güneş lekeleri için fraksiyonel lazer uyguladığı hastası İlknur Abacı\'nın (69) yüzünde bir seansın sonunda lekelerin iyice azalmasının yanında küçük, özellikle kulak önündeki derin kırışıklıkların kaybolduğunu belirten Uzm. Dr. Karaca, İşlem sayısının artırılması halinde sonuçlar bundan çok daha iyi olacaktır dedi. Uzm. Dr. Karaca, sadece gençleşme, cilt yenileme değil sivilce, vücuttaki ameliyat ya da geçirilmiş bir kazaya bağlı yara izi ve çatlaklar gibi sorunlarından kurtulmak isteyip arayış içinde olan hastalara da bu yöntemi önerdi. Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü Yüz ve gövdede çıkan sivilceler deride kabarık ve çökük olmak üzere çeşitli izler bırakır. Bu izleri gidermede tek bir yöntem yeterli olmayabilir. Fraksiyonel lazer tedavisi özellikle deriden çökük sivilce izlerini gidermede en etkili yöntemlerden biridir. Tekrarlayan uygulamalar ile soyulma derinliğine bağlı olarak izler deri yüzeyine yaklaşır ve böylece tedavi sonunda daha pürüzsüz bir cilde ulaşılır. Öte yandan yüzündeki lekelerden kurtulmak isterken lazer yöntemi sayesinde gençleştiğini de belirten 69 yaşındaki İlknur Abacı, Yüzümdeki güneş lekelerinin daha da artmasını istemiyordum. O yüzden tedaviye gittim. Sonuç mükemmel, arkadaşlarım gençleştiğimi söylüyor. Öncesi ve sonrasındaki fark cidden fark ediliyor diye konuştu.