(Görüntülü Haber) 'Çılgın Dadaş'ın hayali atlama kuleleri

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- EMEKLİ astsubay profesyonel base jump sporcusu Cengiz Koçak\'ın hayali; memleketi Erzurum\'a 2011 yılında Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için yaptırılan kayakla atlama kulelerinden uçmak. Yaptığı başvurulardan sonuç alamadığı için üzgün olduğunu belirten \'Çılgın Dadaş\' lakaplı Koçak, \"Atlama kuleleri atlamak için yapıldı\" dedi. Base jump sporunu yaşam felsefesi haline getiren Cengiz Koçak, Türkiye, ardından dünyayı dolaşıp, gördüğü yüksek, atlanabilir her şeyden atlamak ve yoluna devam etmeyi hedefledi. Koçak, sadece fiziki yükseklikler değil, bu süreçte yüksek karakterli insanlarla da tanışmak istediğini söyledi. Koçak, emekli bir asker, binlerce ordu mensubuna eğitim vermiş bir paraşüt eğitmeni olan Koçak\'ın 6000\'den fazla uçaktan, 600\'den fazla da uçurumdan atlayışı bulunduğunu anlattı. Sabit bir adresi olmayan Cengiz Koçak, \'Nomad\' adını verdiği bir kamyonette gezerek yaşıyor. Koçak, bulduğu her uçurum, hatta mağaraların içine, cami minareleri, köprü ve bunun gibi her yerden atlıyor. Erzurum\'un Oltu İlçesi\'nde dünyaya gelen Cengiz Koçak, 2 yıldan bu yana memleketinin en yüksek binası olan atlama kuleleri ve Oltu Kalesi\'nden atlamak istiyor. Ancak, bir türlü izin alamıyor. Koçak, 2012 yılında 2 yapancının Base Jumpcının ücret karşılığı atladığı kulelerden hiçbir ücret talep etmeden atlamak istediğini belirtti. Oltu Kalesi ve kayakla atlama kulesinden uçarak dikkatleri Erzurum\'a çekmek olduğunu belirten 44 yaşındaki Cengiz Koçak, bu izinlerin verilmesini dört gözle beklediğini söyledi. Karşısına çıkan atlanabilir her yerden atladığını ve her atlayıştan sonra kendisini yenilediğini ifade eden Koçak şunları söyledi: \"Paraşütçüyüm. Uçurumlar antenler binalar köprüler ve bunun gibi karşıma ne çıkan varsa atlanabilir oralardan atlıyorum. Türkiye\'yi arabamla dolaşıyorum. Sabit bir adresim yok. Yolum memleketim Erzurum\'a düştü. Uzundere ilçesinde geçen sene bulduğum uçurum vardı ve onun yanındaki uçurumları hatırladığım için tekrar geldim. Yanında bir başka uçurum daha buldum ve adını Dadaş forever koydum. 288 metre yükseklikle Türkiye\'nin en yüksek ikinci atlanabilir uçurumu. Birincisi de Samsun\'da oradan atlayan da benim. Şehir içinde gördüğüm şu atlama kuleleri uzun süredir aklımdaydı. Zaten atlama kuleleri atlamak için. Gelip buradan atlamak üzere dilekçe verdim. İl spor müdürlüğüne fakat dilekçem galiba güvenlik gerekçesiyle reddedildi. Şahsıma resmi olarak bir yazı gelmedi ama kabul edilmediğini biliyorum. Daha önce buradan Edi ve Jovanni isimli İtalyan ve Avusturyalı iki arkadaşım atlayış yapmışlardı. O yüzden biraz şaşırdım. Çok sorgulamıyorum Öyle takdir ettilerse öyle olabilir, problem yok. Erzurum\'da atlamak istediğim diğer bir nokta çocukluğum geçtiği Oltu ilçesindeki Oltu Kalesi. Herhangi bir şey olur ve beni davet ederlerse buralardan atlamayı çok isterim.\" Türkiye\'de bakanlık izniyle Mersi\'ndeki \'Cehennem Çukuru\'na atladığını ve bu atlayışın Dünya tarihinde yapılmış en teknik atlayışlardan biri olduğunu öne süren Koçak, şöyle konuştu: \"Cehennem Çukuru\' benden önce hiçkimsenin inmediği bir yerdi. Aşağıda sizi bekleyen ne var biliyorsunuz. Yukarı iple tırmanmam 2 saat sürüyor. Erzurum\'dan izin çıkmayınca davet edildiğim başka yerlere gitmek üzere ayrılıyorum. Oralarda atlamak için uçurum, bina, anten ve köprüler kovalayacağım. Benim ilk uçaktan atlayışım 1991 yılında oldu ve 26 yıldır atlıyorum. Base jump\'u ise yaklaşık 6 yıldır yapıyorum. Türk Ordusu\'nda aynı zaman Türk Milli ve Türk Silahlı Kuvvetler takımında 14 yıl yarıştım. Orada uluslararası derecelerim var. Dünyada dolaşıpta yeni yerler açmak üzere hayatını adamış benden başka yine kimse yok. Gidecek çok yol atlanacak çok yer var.\" Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililer, Koçak\'ın talebini Kayak Federasyon Başkanlığı ile Hava Sporları Federasyonu\'na iletildiğini oradan gelecek yanıtın beklendiğini açıkladı.