(Görüntülü Haber) Cihangir'de istinat duvarının çökme anı kamerada (3)

Yoldan geçenler büyük tehlike atlattı, duvarın altında kalan 3 araç hasar gördü.
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA
Cihangir\'de istinat duvarının çökmesi sonucu 3 araç hasar gördü.
Beyoğlu Cihangir Mahallesi Pürtelaş Sokak\'ta saat 14.00 sıralarında yağmurun etkisiyle istinat duvarı çöktü. Çöken duvarın altında 3 araç kaldı. Göçme anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Yoldan geçenler çöken duvar nedeniyle büyük tehlike yaşadı. Olay yerine kısa süre sonra itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.