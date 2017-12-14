(Görüntülü Haber) Çiftlikteki 500 bin liralık sulama boruları yakıldı

Ali KADI/NİĞDE,(DHA)-NİĞDE’de, İsmail Yılmaz’ın çiftliğindeki tarla sulamada kullanılan 6 bin adet sulama borusu, kimliği belirsiz kişiler tarafından benzin dökülüp yakıldı. Altunhisar ilçesine bağlı Altınova mevkiinde İsmail Yılmaz’a ait çiftlikte bulunan sulama boruları geçtiğimiz gece kimliği belirsiz kişi veya kişilerce benzin dökülüp yakıldı. Sabah çiftliğe gelen Yılmaz, sulama borularını kullanılamaz halde buldu. 500 bin lira zararı olduğunu belirten İsmail Yılmaz, Sulama borularını benzin döküp yakmışlar. Mağdurum yetkililerden ilgi bekliyorum. Olayın aydınlatılmasını bekliyorum yaklaşık 500-600 bin yakın kaybım var. 6 bin 500 borum vardı. Bu 30 yılın bir emeğiydi. Yangın evime sıçrayabilirdi. Bu yakanların kim olduğunu bir an önce bulsunlar. Ben ekim yapacağım, su borularım yandı, tarım malzemelerim yandı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Can güvenliğim yok” dedi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.