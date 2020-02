(Görüntülü Haber) Çiftlerin yeni tercihi +18 tatil

Mehmet ÇINAR- Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA,(DHA) ANTALYA\'da ilk olarak 2012\'de Side\'de uygulanan +18 otel konsepti büyük rağbet görünce, bölgede +16 ve +13 konseptleri de ortaya çıktı. Çiftler çocuksuz, gürültüden uzak, romantik tatil için +16 ve +18 otelleri tercih ediyor.Antalya, 2000\'li yıllardan sonra turizmde \'her şey dahil\' konseptiyle öne çıktı. Bu süreçte alternatif turizm çeşitlerinin de çokça tartışıldığı kentte golf, spor, kongre gibi çeşitliliğe, 2012\'de Türkiye\'nin ilk +18 oteli de eklendi. Antalya\'da yılda 3.5 milyona yakın turistin tercih ettiği Side bölgesinde Türkiye\'nin ilk +18 oteli olarak açılan Commodore Elite Suits & Spa Side, sadece 18 yaş üstü turistlere hizmet veriyor. Commodore Elite Suits & Spa Side\'de başlatılan +18 uygulaması büyük rağbet görünce, bölgede +16 ve +13 gibi yeni konseptler de oluştu. Daha romantik, çocuk gürültüsünden uzak, sessiz ve soft tatil tercih edenler için +16 ve +18 otellerindeki odalar, balayı çiftlerine hazırlanan odalara benzer şekilde süsleniyor. TÜRKİYE\'NİN İLK +18 OTELİ Mart 2012\'de Türkiye\'nin ilk +18 oteli olarak açıldıklarını belirten Commodore Elite Suits & Spa Side Genel Müdürü Mustafa Şahin, o günden bu yana kesintisiz 12 ay hizmet verdiklerini kaydetti. +18 uygulamasında konukların çocuklarını evde bırakarak sakin bir tatil tercih ettiğini anlatan Şahin, ?Bu konseptte biz tamamen ayağa, odaya hizmet sunuyoruz. 12 ay açık, çocuksuz bir otel. Amacımız sessiz, soft müzik, çocuk sesi olmadan huzurlu bir tatil dedi. ROMANTİK TATİL Çocuksuz çiftlerin de romantik tatil oteli olduklarına değinen Şahin, sevgililer ve balayı çiftlerinin de çok tercih ettiklerini söyledi. +18 konseptine en çok tercihin Almanya, İngiltere, Hollanda ve Belçika gibi ülkelerden geldiğini aktaran Şahin, son dönemde Rusya\'dan da ciddi talep gördüklerini açıkladı. İç pazarda ise balayı çiftlerinin özellikle otellerini tercih ettiğini vurgulayan Mustafa Şahin, fiyatların ise ultra hizmet olması nedeniyle yüzde 20-25 daha yüksek olduğuna dikkati çekti. +18 YANLIŞ ALGILANDI +18 söyleminin ilk açıldıkları dönemde biraz yanlış anlaşıldığını da söyleyen Şahin, Ama zamanla oturunca, misafirlerimiz gelip tatil yapıp gördükten ve bizi tanıdıktan sonra tamamen çocuksuz, sessiz, soft bir tatil konsepti olduğunu keşfettiler. Biz ilk +18 oteli açtıktan sonra bölgede +16, +13 şeklinde benzer konseptler oluştu. Ancak biz otelimizi yaparken de +18 uygulamasına göre dizayn ettik dedi. +16 OTEL DAHA ÇOK GENÇLERE HİTAP EDİYOR +18 otel konseptinin ciddi talep görmesi üzerine Side bölgesinde 5\'in üzerinde otelde benzer konseptler uygulanmaya başladı. Side bölgesinde The Diamond Hotels Grubu da bir otelini +16 konsepte dönüştürdü. The Diamond Hotels Genel Koordinatörü Yıldırım Özbek, 2012\'de denize sıfır bir otelde başlayan +18 uygulamasının rağbet görmesi üzerine The Diamond Elite&Spa Hotel\'i +16 olarak 2014 yılında hizmete soktuklarını açıkladı. Denize sıfır benzer 3-4 konsept bulunduğunu ve ikinci bantta orta gelirlilere de hitap edebilecek düzeyde açtıkları otelde 12 ay hizmet verdiklerini anlatan Özbek, ?Bizim tesisimizi daha çok 25-40 yaş arası grup ziyaret ediyor. Orta halli insanlara hitap edebilmek ve onlara da tatil imkanı sunabilmek için bu tarz bir karar aldık. Aldığımız kararın da ilerleyen süreçte doğru olduğunu tespit ettik. Çünkü doluluklarımız gayet iyi gidiyor diye konuştu. BALAYI KONSEPTİNE YAKIN +16 ve +18 tercih eden misafir portföyünün genelde Hollanda, Polonya, Romanya, Rusya ve iç pazar turistlerinden oluştuğunu aktaran Özbek, şunları kaydetti +16 konseptinde biz işletmemizde ayağa hizmet veriyoruz. Gelen misafir portföyü biraz daha eğlenceye düşkün, gündüz relaks, dinlenmek istiyor, çocuk sesi ve benzeri gürültüden uzak kalmak istiyor. Kitabını okuyor, havuzunda relaks bir atmosferde ama akşam eğlenceyi seviyorlar. Gelen misafirlerimiz genç olduğu için onlara değişik uygulamalar yapmak gerekiyor. Odaların dizaynı, süslemesi olsun, bunların cezbedici olması gerekiyor. Bir balayı konsepti demeyelim de balayı konseptine yakın bir uygulama yapıyoruz. İlerleyen süreçlerde yeni konseptler de çıkacaktır. Örneğin single konsept olabilir. Tek kişilik, bu tarz düşünceler de var. TURİST ÇİFTLER KONSEPTİ BİLEREK TERCİH EDİYOR +18 ve +16 otelde tatil tercih eden turistler de sessizlik ve sakin tatil atmosferinden mutlu. Ukrayna\'dan 7 günlük tatil için gelen Radcput Kamran ve Sobolieva Viektoria çifti, +16 konseptini bilerek seçtiklerini ve gelmeden önce uzun süre araştırdıklarını söyledi. Antalya\'ya ilk defa gelen çift, seçtikleri bu konseptten de çok memnun kaldıklarını kaydetti. Almanya\'dan Michael Schneider ve Susy Barthelmes çifti ise daha önce başka ülkelerde +18 konseptinde tatil yaptıklarını belirterek, Sakin ve sessiz olduğu için tekrar böyle bir oteli tercih ettik. Çok mutlu ve memnunuz, tatilimiz iyi geçiyor. +18 uygulamasında sessiz, sakin ve çocukların olmaması da güzel bir şey dedi.