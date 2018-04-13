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(Görüntülü Haber) Çiftçinin sorunlarını televizyon üzerine çıkarak anlattı

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA) YOZGAT’ta, emekli olduktan sonra bahçesinde sebze ve meyve yetiştiren Bekir Korkmaz (57), çiftçinin sorunlarını yetkililere iletmek için bahçesinde 37 ekran televizyon üzerine çıkarak, sosyal medyadan canlı yayın yaptı

13 Nisan 2018 17:54

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA) YOZGAT’ta, emekli olduktan sonra bahçesinde sebze ve meyve yetiştiren Bekir Korkmaz (57), çiftçinin sorunlarını yetkililere iletmek için bahçesinde 37 ekran televizyon üzerine çıkarak, sosyal medyadan canlı yayın yaptı. Yozgat’ın Çallı köyünde yaşayan Bekir Korkmaz, yaklaşık 10 yıl önce çalıştığı kurumdan emekli olduktan sonra, babadan kalma bahçesinde meyve ve sebze yetiştirmeye başladı. Çiftçinin yaşadığı sorunlarla da emekli olduktan sonra tanışan Korkmaz, bu sorunları yetkililere iletmek istedi. Ancak iddiaya göre muhatap bulamadı. Korkmaz, sesini duyurmak için sosyal medyayı denedi. Meyve bahçesine götürdüğü 37 ekran eski televizyonun üzerine çıkan ve “Bize de TV’ye çıkmak nasıp oldu” diyen Korkmaz, Facebook sayfasından canlı yayın yaptı. Korkmaz’ın bu yöntemi sosyal medyada büyük ilgi görürken, konuşmasının ardından da “Televizyon programımız burada bitmiştir” diyerek üzerine çıktığı televizyonun üzerinden indi. BAĞIMSIZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI Yozgat’ta 2009 yılında bağımsız belediye başkan adayı olarak seçimlere de giren Bekir Korkmaz, 99 oy alarak beklediği desteği bulamadı. Korkmaz’ın çiftçinin sorunlarının anlattığı yayınları yaklaşık 10 bin kişi tarafından izlendi.

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