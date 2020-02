(Görüntülü Haber) Çiftçiden çiftçiye anlamlı çağrı: Kuraklık tehdidi var, suyu ve enerjiyi temkinli kullanın

İSTANBUL, (DHA)-MARDİN Kızıltepe Zahireciler Derneği ve Kızıltepe Toplumsal Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter, vahşi sulamanın toprağa zarar verdiğini belirterek, elektrik gücü ile çekilen yeraltı suyunun dikkatli ve bilinçli kullanılması için çiftçilere çağrıda bulundu. Öter, vahşi sulama yerine damla sulamayı önerdi. Yağışsız geçen dönemin uzaması durumunda kuyuların çalıştırılacağını aktaran Öter, enerji israfı ile birlikte artan su israfının kuraklığa neden olduğuna dikkat çekti. Kuyulardan kullanılan yeraltı suyunun tarımda vahşi (salma su denilen) şekilde kullanıldığına vurgu yapan Öter, bu uygulamanın hem toprağı çoraklaştırdığını, hem de yeraltındaki sınırlı suyun yok olmasına neden olduğunu söyledi. \"VAHŞİ SULAMA DEĞİL DAMLA SULAMA YAPILMALI\" Ülkemizde ve dünya genelinde son yıllarda küresel ısınmadan kaynaklı bir kuraklık yaşandığına dikkat çeken Öter, ‘’Kuraklık her geçen gün bölgemizi olumsuz etkiliyor. Malum bu sene ülkemizde sonbahar ve kış aylarında son 40 yılın en kurak yılı yaşanıyor. Şu anda toprağın 10 santimetreden sonrası kuru. Yağış ayı olan Mart’ta olmamıza karşın ciddi bir kuraklık var. Elektrik ile ilgili de çiftçilerimizin, enerji şirketinin, bakanlığın sıkıntıları var. Vahşi sulama yerine damla sulama sistemi kullanılmalı, bakanlık da bununla ilgili ciddi çalışmalar yapmalı” dedi. \"ÇİFTÇİ MUTLAKA DAMLAMA SULAMAYA GEÇMELİ\" GAP suyu toprakla buluşana kadar hükümetin çiftçiye faizsiz hibe desteğinde bulunması gerektiğini de belirten Zahireciler Derneği ve Kızıltepe Toplumsal Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter, yaşanan israftan kurtuluş önerisini şöyle açıkladı: “Hükümetimizin damla sulaması için faizsiz veya hibe şeklinde çiftçilere destek vermesini istiyoruz. Bu vahşi sulamanın bir an önce terk edilmesi gerekiyor. Vahşi sulama ile ilgili uzmanlar da açıklamalar yapıyor ve milli servet olan toprağımıza zarar verdiğini söylüyor. Yer yer 400-500 metrelerden su çekiliyor. GAP suyu toprakla buluşana kadar mutlaka çiftçinin damla sulamaya geçmesi gerekiyor.” BORCUNU ÖDEMEYEN, ÖDEYENİ MAĞDUR EDİYOR Borcunu ödemeyenler yüzünden borcunu düzenli ödeyen çiftçilerin de mağdur olduğunu söyleyen Mehmet Şerif Öter, açıklamalarına şöyle devam etti: ‘’Buğday ve arpada sulama başlayacak. Sulama başladığı zaman Dicle Elektrik Dağıtım şirketi alacaklı olduğu çiftçilerden parasını tahsil etmek için haklı olarak elindeki yetkiyi kullanacaktır. Elektrik kesildiği zaman enerji borcu olmayan çiftçi de mağdur oluyor. Bu konuya da acil bir şekilde çözüm bulunması gerekir. Buradan Başbakanımıza, Enerji Bakanımıza ve özellikle iktidarımızın iki vekiline sesleniyoruz; Çiftçinin yükümlüğünün ne olduğu ve bir an önce bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi için konu iyice incelensin. Çiftçimizin ödeyemeyeceği miktarları hükümetimizin ödemesi, çiftçilere yardımcı olması da gerekiyor.” \"SULAMA SEZONU BAŞLAMADAN SORUNLAR ÇÖZÜLMELİ\" Özel bir şirket olan Dicle Elektrik’in bölgedeki elektrik dağıtım görevini yerine getirdiğini ve maddi olarak bütün yükü taşıyacak güçte olmadığını da ifade eden Zahireciler Derneği ve Kızıltepe Toplumsal Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter, “Sonuçta elektrik dağıtım şirketi de ticaret yapıyor. Bu işin taşımasını, nakliyesini yapıyor belli bir yüzdelik kazanç elde ediyor. Yani şirket israfı karşılayacak güçte, imkanda değildir, böyle bir hak da talep edilmez. Devletin olduğu yerde şirket, devletten daha zengin değildir. Devletimiz Allah’a şükür güçlüdür. Önümüzdeki günlerde acil bir şekilde sulama başlamadan şirket ve çiftçi karşı karşıya gelmeden bir an önce Enerji Bakanlığımız, Hükümetimiz bu sorunu çözsün. Yardım edilmesi gerekiyorsa bunu hükümetimiz yapacak. Bu yardımı da hükümetimizden bekliyoruz” dedi.