(Görüntülü Haber) Çift tabanca ile kurşun yağdırdı

- Kızına mesaj atıldığı iddiasıyla bir kişiyi öldüren bir kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı. - Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. - Çift tabancayla kurşun yağdıran saldırgan 1 kişi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) İstanbul\'da kızına cep telefonu mesajı atıldığı iddiasıyla çift tabancayla rastgele ateş açıp bir kişiyi öldüren, mesaj attığını iddia ettiği 15 yaşındaki F.Ç.\'yi de karnından vurarak yaralayan Hamit E. (38) polis tarafından yakalandı. Haziran ayında meydana gelen olay güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenirken, Siirt\'te yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. HALDE RASTGELE ATEŞ AÇTI İstanbul, Kocatepe mahallesinde bulunan sebze-mevye halinde 7 Haziran 2017 tarihinde meydana gelen olay, görgü şahitlerinin ifadelerine göre şöyle gelişmişti: Cep telefonundan kızına mesaj atıldığını iddia eden Hamit E., mesaj atttğını iddia ettiği 15 yaşındaki F.Ç.\'nin yanına geldi. F.Ç. üzerine doğru gelen adamdan korkarak yanında çalıştığı Nusret Alancı\'nın yanına saklandı. Çevreden yetişenler tarafından kavga büyümeden önlendi. Ancak kısa bir süre sonra, bu kez elinde iki tabanca ile ortaya çıkan Hamit E,. çevreye kurşun yağdırmaya başladı. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olay sırasında şüpheli, F.Ç.\'nin bulunduğu dükkana doğru rastgele ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucu kalbine tek kurşun isabet eden Nusret Alancı hayatını kaybetti. Patronunun arkasına saklanan 15 yaşındaki F.Ç., de karnından vurularak ağır yaralandı. Şüpheli bir süre daha rastgele ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. SİİRT\'TE YAKALANDI Asayiş şube müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüpheli Hamit E.\'nin olaydan sonra Siirt\'e kaçtığı tespit edildi. Bunun üzerine Siirt Emniyet Müdürlüğü durum hakkında bilgi verildi. Siirt, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler peşine düştükleri şüpheli Hamit E.\'yi önceki gün gözaltına aldı. Şüpheli Siirt Asayiş Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.