T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Çiçek elbise giydi ama basına müdahale etti

Mücahit BEKTAŞ İZMİR, (DHA)İZMİR'de Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nda çiçek şeklinde abiye kıyafet giyerek katılan Şarkıcı Hande Yener, kendisiyle röportaj yapmak isteyen bir muhabir ve kameramanı korumaları aracılığıyla yanına yaklaştırmadı

17 Ocak 2018 14:21

Mücahit BEKTAŞ İZMİR, (DHA)İZMİR\'de Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı\'nda çiçek şeklinde abiye kıyafet giyerek katılan Şarkıcı Hande Yener, kendisiyle röportaj yapmak isteyen bir muhabir ve kameramanı korumaları aracılığıyla yanına yaklaştırmadı. Yener, Şu anda bu arkadaşlar benim röportajımı sabote ediyorlar. Ben o kanalla hiçbir şekilde çalışmıyorum. Kimin adamı olduklarını da biliyorum. Yasaklı elemanlar benim olduğum yere girmezlerse sevinirim dedi. IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı için kente gelerek bir firmanın çiçek şeklindeki abiye kıyafetini giyerek basına tanıtan Şarkıcı Hande Yener, bir muhabir ve kameramanın kendisiyle röportaj yapmasına izin vermedi. Korumalarla muhabir ve kameraman arasında tartışma yaşanırken Yener, diğer gazetecilere verdiği röportajı keserek, Şu anda bu arkadaşlar benim röportajımı sabote ediyorlar. Ben o kanalla hiçbir şekilde çalışmıyorum. Kimin adamı olduklarını da biliyorum. Yasaklı elemanlar benim olduğum yere girmezlerse sevinirim dedi. Korumalar, muhabir ve kameramanı fuar alanından çıkarırken açıklamalarını sürdüren Yener, üzerinde taşıdığı taşlarla süslü yeşil çiçek şeklindeki elbise kendisine hareket etme şansı vermediği için sahnede giyemeyeceğini belirterek, firmanın kendisine özellikle yurtdışı konserleri için elbiseler tasarlayacağını belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mücahit BEKTAŞDHAİZMİR Gelinlik DamatlıkAbiye Giyim FuarıHande YenerYenerBenKiminYasaklıIF Wedding FashionGelinlik DamatlıkKorumalarlaKorumalar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24