(Görüntülü Haber) Çiçek elbise giydi ama basına müdahale etti

Mücahit BEKTAŞ İZMİR, (DHA)İZMİR\'de Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı\'nda çiçek şeklinde abiye kıyafet giyerek katılan Şarkıcı Hande Yener, kendisiyle röportaj yapmak isteyen bir muhabir ve kameramanı korumaları aracılığıyla yanına yaklaştırmadı. Yener, Şu anda bu arkadaşlar benim röportajımı sabote ediyorlar. Ben o kanalla hiçbir şekilde çalışmıyorum. Kimin adamı olduklarını da biliyorum. Yasaklı elemanlar benim olduğum yere girmezlerse sevinirim dedi. IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı için kente gelerek bir firmanın çiçek şeklindeki abiye kıyafetini giyerek basına tanıtan Şarkıcı Hande Yener, bir muhabir ve kameramanın kendisiyle röportaj yapmasına izin vermedi. Korumalarla muhabir ve kameraman arasında tartışma yaşanırken Yener, diğer gazetecilere verdiği röportajı keserek, Şu anda bu arkadaşlar benim röportajımı sabote ediyorlar. Ben o kanalla hiçbir şekilde çalışmıyorum. Kimin adamı olduklarını da biliyorum. Yasaklı elemanlar benim olduğum yere girmezlerse sevinirim dedi. Korumalar, muhabir ve kameramanı fuar alanından çıkarırken açıklamalarını sürdüren Yener, üzerinde taşıdığı taşlarla süslü yeşil çiçek şeklindeki elbise kendisine hareket etme şansı vermediği için sahnede giyemeyeceğini belirterek, firmanın kendisine özellikle yurtdışı konserleri için elbiseler tasarlayacağını belirtti.