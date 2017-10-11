(Görüntülü Haber) CHP'nin tanıtım toplantısında bir partili, kalp krizi geçirdi

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te Mali Müşavir Yılmaz Kireç, CHP Şehitkamil İlçe Başkanlığı\'na adaylığını açıkladı. Kireç, adaylığını açıklarken heyecanlanıp, kalp krizi geçiren bir partili, ambulansla hastaneye götürüldü. CHP Şahinbey İlçe Başkanlığı\'na aday olduğunu açıklayan Yılmaz Kireç, bugün parti binasında toplantı düzenledi. Partililerin ilgi gösterdiği toplantıda ismi henüz öğrenilemeyen bir partili, heyecanlanarak, kalp krizi geçirdi. Ambulansla hastaneye götürülen ve tedaviye alınan partilinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayın ardından, toplantı kaldığı yerden devam etti. Partinin çeşitli kademelerinde, yaklaşık 20 yıldır görev yaptığını belirten Kireç, şunları söyledi: \"Biz ülkemizin farklılıkları ve değişik renkleri ile güzel olduğunu biliyoruz. Sindirilmiş, korkutulmuş, aşı ekmeği ve hürriyeti ile terbiye edilmiş halk yığınlarının bize olan ihtiyacın farkındayız. Bu nedenle tüm toplumsal katmanları parti disiplini ile kucaklayan gidilmek de gidemedik Mahalle Selam vermedik insan sıkmadık el bırakmayan bir ivme ile 7\'den 77\'ye herkesi sahipleneceğimiz yeni bir dönemi birlikte başlatmak en büyük ideallerimizdir. Açlık ve yoksulluk sınırında yaşayanların, siftahsız kepenk kapatan esnafın, hayata fabrikalarda yön veren işçinin, yaşamın yükünü omuzlarında taşıyan kadınlarımızın, gezi ruhunun kahramanı gençlerimiz üniversite öğrencilerinin, risk grubundaki yurttaşlarımızın yanında olmak için adayım. Bildiğiniz gibi 2019 yılı ülkemiz için bir Kırılma Noktası olacak ya Mustafa Kemal Atatürk\'ün kurduğu modern Cumhuriyetten vazgeçmek zorunda bırakılacağız ya da laik, sosyal, hukuk devletinin devamından yana olacağız. Bu hepimiz için özellikle de CHP\'de başkan adayı olanlar için büyük sorumluluktur. Ben bu sorumluluğu yerine getireceğime partimiz sizlerle yerelde ve genelde iktidara taşıyacağımıza olan inancımla adaylığa soyundum.\"