(Görüntülü Haber) CHP'nin 'Fındık İçin Yürüyoruz' yürüyüşü başladı (5)

KORTEJ GİRESUN PİRAZİZ\'E ULAŞTI CHP tarafından bugün saat 11.30\'da Ordu\'dan başlayan \'Fındık İçin Yürüyoruz\' korteji Giresun\'un Piraziz İlçesi\'ne saat 18.20\'de ulaştı. Yürüyüşe katılanlar, Özel Harekat Polisi, jandarma ve çevik kuvvet ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında Karadeniz Sahil Yolu güzergahında yürüyüşünü sürdürüyor. İl Emniyet Müdürü Mehmet Ayaz, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer\'de yürüyüşü yakından takip ediyor. Yürüyüşte her 6 kilometrede yarım saat mola verilirken, yürüyüşe katılanlara su, kır pidesi ve çay ikramında da bulunuldu. Yürüyüş boyunca 3 farklı noktada mola verildi. Ordu\'dan Giresun\'un Piraziz İlçesi\'ne 21 kilometre yürüyen kortejdekiler, Piraziz Belediyesi önünde gece konaklayacakları alanda mola verdi. Yürüyüş yarın sabah Piraziz\'den Giresun il merkezine devam edecek.