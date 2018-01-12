T24 LogoT24 Logo
Politika

(Görüntülü Haber) CHP'lilerden Atatürk Anıtı önünde 'OHAL kaldırılsın' isteği

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de CHP'liler, Vilayet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde basın açıklaması yaparak, olağanüstü halin (OHAL) kaldırılmasını istedi

12 Ocak 2018 19:18

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de CHP\'liler, Vilayet Meydanı\'ndaki Atatürk Anıtı önünde basın açıklaması yaparak, olağanüstü halin (OHAL) kaldırılmasını istedi.

Aralarında CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer ile Odunpazarı Belediye Başkanı CHP\'li Kazım Kurt\'un da bulunduğu partililer, Vilayet Meydanı\'nda toplandı. Atatürk Anıtı önünde basın açıklamasını okuyan CHP İl Başkanı Sinan Özkar, OHAL\'in kaldırılmasını isteyerek, şunları söyledi:

\"Ülkemiz, 18 aydan buyana OHAL rejimi ile yönetilmektedir. 15 Temmuz 2016\'da gerçekleşen hain darbe girişimi ardından 20 Temmuz\'da ilan edilen OHAL, milli iradeyi, demokrasiyi, insan haklarını ve özgürlükleri neredeyse bütünüyle kısıtlamıştır. Darbe ve darbecilerle mücadele bahanesi ile başlayan OHAL, gelinen süreçte iktidar partisinin karşısında duran tüm muhalif kesimlere yönelik bir sindirme operasyonuna dönüşmüştür. AKP iktidarı ilk günden bu yana darbecilerle mücadele değil, tek adam düzeninin karşısında demokrasiden yana olan kesimlerle mücadele etmektedir. AKP hükümetinin baskıları tüm kurumları sarmış, parlamenter demokrasiye karşı girişilen harekatın usulsüzlükleri, Anayasayı yok sayan karalarla sözde tescil edilmiştir. Türkiye\'de anayasa fiilen lağvedilmiş, hukuk askıya alınmıştır. Böylesi bir ortamda Cumhuriyet Halk Partisi ilk günden buyana cumhuriyetin temel değerlerini savunmaya, parlamenter demokrasiden ve özgürlüklerden yana olan mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam etmektedir. Türkiye\'nin kurucu partisi kimliği ve tarihsel sorumlulukları doğrultusunda Cumhuriyet halk Partisi olarak ülkemizin evrensel hukuk kurallarından kopartılmasına seyirci kalmayacağımızı bir kez daha altını çizerek ifade ediyoruz. Toplumun tüm kesimlerini doğrudan etkileyen, iş dünyasından sivil topluma, emekçiden yargıya, medyadan eğitime kadar herkese dokunan OHAL\'in bir kez daha uzatılmasını kabul etmiyoruz. Bir kez daha ifade ediyoruz. OHAL\'e artık yeter, OHAL kaldırılsın, demokrasi istiyoruz.\"

CHP İl Başkanı Özkar\'ın konuşmasından ardından basın açıklamasına katılan partililer, bir süre alkış tuttuktan sonra dağıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Eyüp KELEBEKESKİŞEHİR DHAESKİŞEHİR CHP Vilayet Meydanı Atatürk AnıtıOHALAralarında CHP Eskişehir Milletvekili Gaye UsluerBelediye Başkanı CHP Kazım KurtVilayet MeydanıAtatürk AnıtıCHPBaşkanı SinanTemmuzDarbeAKP

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24