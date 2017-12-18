(Görüntülü Haber) CHP'liler, ihale öncesi Gölcük için sandık kurdu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı\'na dağ köşkü ile 25 bungalov yapılması ve göl gazinosunun özel işletmeye devredilmesi için 19 Aralık\'ta ihale açılacak olmasına karşı çıkan CHP Bolu İl Başkanlığı üyeleri, kent merkezine oylama sandığı koydu. Gölcük Tabiat Parkı\'na dağ köşkü, 25 bungalov yapılması ile göl gazinosunun özel işletmeye devredilmesi ve dağ kızağıyla teleferik hattı kurulmasına karşı çıkan CHP Bolu İl Başkanlığı üyeleri, kent merkezine sandık koydu. CHP\'liler, \'Gölcük yapılaşmaya açılsın mı?\' oylaması yaptı. İzzet Baysal Caddesi\'ne konulan sandıkların başında partililer bekledi. Caddeden geçenler, \'Evet\' veya \'Hayır\' kutucuğunu işaretleyerek, oylamaya katıldı. Açık oylamaya katılanların çoğu \'Hayır\' oyu kullanırken, bazıları da \'Evet\' oyu verdi. CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, Gölcük\'ün doğal haliyle çok güzel olduğunu belirterek, \"Gölcük, bütün tabiatın milyonlarca oluşturduğu, insanoğluna armağan ettiği güzellikte bir yer. Bu yeri, tahrip etmeye çalışıyorlar. Oralarda yapılanıp, ranta çevirmeye çalışıyorlar. Biz, buna kesinlikle karşı çıkıyoruz. Gölcük, yalnız Boluluların, yalnız çevresinin yeri değil. Tüm insanlığın güzel bir yeridir. Hedefimiz, halkımızı uyandırmak. Burayı ihaleye çıkaranlar, vazgeçsinler; bir daha düşünsünler. Bu hareketlerinden vazgeçsinler. Gölcük Tabiat Parkı, babadan oğula, toruna aktarılsın. Sağlam kalsın\" dedi. AK PARTİ\'Lİ BAŞKANDAN \'GEZİ PARKI\' BENZETMESİ Gölcük\'teki yapılaşmaya karşı çıkarak, dün eylem yapan protestocularla ilgili açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay ise eylemin 17 Aralık\'ta yapılmasının manidar olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu: \"Dün Gezi Parkı’nı bahane ederek, \'17-25 Aralık kumpasları\'na zemin hazırlayanlar, bugün üzülerek, görüyoruz ki çok manidar bir tarihte Gölcük bahanesiyle taşeronluğa devam etmektedirler. Hain FETÖ terör örgütünün avukatlığına soyunanlar, bugün ne yazık ki aldıkları emirle bir yerlerde çizilen senaryolarda Gölcük bahane edilerek, figüran olarak görev almaktadırlar. Amaç, toplumu germek, amaç huzursuzluk yaratmak, amaç halka hizmetin önüne geçmek.\" GÖLCÜK’TE NE YAPILACAK? Gölcük’e yarın yapılacak ihaleyle park sınırları içinde belirlenen alana, dağ köşkü ve 25 bungalov yapılacak. Ayrıca park içinde bulunan Gölcük Göl Gazinosu da ihale kapsamında yer alacak ve 1 yıl içinde yeni işletmeciye geçecek. Göl kenarında bulunan restoranın yanına da 19 odalı butik otel yapılacak. Gölcük çevresiyle ormanın içine 5\'er kilometrelik patikalar yapılacak ve göl çevresinde mangal yakılmasına izin verilmeyecek. Mangal yakmak için Gölcük\'e 200 metre uzaklıkta yapımı süren yeni piknik alanı kullanılacak. Gölcük ile Karacasu beldesi arasında ise 1,5 kilometre uzunluğunda dağ kızağı ve 3 kilometrelik teleferik hattı kurulacak.