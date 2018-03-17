T24 LogoT24 Logo
Politika

(Görüntülü Haber) CHP'li Yüceer: Sözde ittifak, özde temsilde adaletsizlik

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- CHP Milletvekili Candan Yüceer, AK Parti ve MHP'nin ittifak kararına tepki gösterdi

17 Mart 2018 20:16

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- CHP Milletvekili Candan Yüceer, AK Parti ve MHP\'nin ittifak kararına tepki gösterdi. Yüceer, \"Sözde ittifak ama özünde temsilde adaletsizlik var, özünde seçim güvensizliği var\" dedi. CHP Tekirdağ Milletvekili ve CHP Kadın ve Çocuk Hakları İzleme ve İnceleme Komisyonu Başkanı Candan Yüceer, partisinin Çorum teşkilatı tarafından düzenlenen konferansa katılmak için kente geldi. Konferans öncesinde parti yöneticileri ile birlikte basın toplantı düzenleyen Milletvekili Candan Yüceer, siyasi gündemi değerlendirdi. Yüceer ittifak çalışmaları ve çocuk istismarı konusunda açıklamalarda bulundu. Candan Yüceer, TBMM\'den seçim ittifakı ilgili çıkarılan yasa ile AK Parti ve MHP\'yi eleştirerek, \"Sözde ittifak ama özünde temsilde adaletsizlik var, özünde seçim güvensizliği var. Yüzde 10 barajı askeri faşist darbenin bir ürünüdür. \'Ben istediğim zaman istediğimi yaparım\' anlayışı hâkim. İttifak kurmaktaki asıl amaçları seçimlerde baraj altında kalmamak\" dedi. Çocuğa yönelik cinsel istismarın önlenmesi konusunda AK Parti\'nin kapalı kapılar ardında tek başına çalıştığını söyleyen Yüceer, \"Bu konu tek başına değil, organize yapılması gereken bir çalışma olmalı. AK Parti, tarafları ve katkı sunacak kimseyi dinlemeden kendi başına çalışma yapıyor. Bizler STK\'larla çalıştay ve toplantılar yaparak, onların da önerilerini alarak bir rapor halinde görüşlerimizi ortaya koyacağız\" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YusufDHA CHP Milletvekili Candan Yüceer AK PartiMHPYüceerCHP Tekirdağ MilletvekiliCHP KadınHaklarıKomisyonu Başkanı Candan YüceerKonferansMilletvekili Candan YüceerCandan Yüceer TBMMAK PartiYüzdeBizler STK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24