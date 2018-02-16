(Görüntülü Haber) CHP'li Tezcan: TBB hiçbir zaman tabelasından 'Türkiye' sözünü indirmedi

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Bülent Tezcan, \"Türkiye Barolar Birliği, hiçbir zaman tabelasından \'Türkiye\' sözünü indirmedi. Hatta tabelalardan \'T.C.\' isminin silinmesine en ciddi karşı koyan ve tepki gösteren kuruluşlarımızın başında geliyordu. Bu süreçte kendilerine destek olacağız\" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, beraberindeki heyetle birlikte Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Ziyaretleri dolayısıyla CHP\'li heyete teşekkür eden Feyzioğlu, dün idrar yolları problemine bağlı olarak operasyon geçiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'na \'geçmiş olsun\' dileğinde bulundu. CHP\'lilerin ziyaret sebebinin, meslek örgütleri üzerinden başlatılan tartışma olduğunu kaydeden Feyzioğlu, \"Nerede bir toplumsal sıkıntı, bir acı, bir dert varsa Türkiye Barolar Birliği orada olmuştur. Madencinin, üreticinin hukuki sorununun, yurt yangınında, Soma\'da, kadına karşı şiddetle mücadelede olmuştur\" diye konuştu. \'ADALET BAKANI İLE GÖRÜŞME YAPTIK\' Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\' ile ilgili açıklamalarda bulunan TBB Başkanı Feyzioğlu, \"Gerçekten milli birliğe bu kadar ihtiyaç duyulurken, milli birliğimizin en önemli bağlama noktalarından olan meslek dayanışmasını yerle bir edecek girişimi doğru bulmuyoruz. Dün biz Sayın Adalet Bakanı ile önemli bir görüşme yaptık. Kendisi ile diyalog kapılarının açıldığını gördük. Bundan memnuniyet duyduk. Huzurunuzda Sayın Adalet Bakanı\'na teşekkür etmek istiyorum. Önümüzdeki hafta umut ediyorum tekrar bir görüşme imkanı sağlanacak. Biraz daha netleşecek konu. Ben bu işi birlikte yapıcı bir şekilde çözüme kavuşturalım noktasında bir ortak iradenin oluşmasını bekliyorum\" dedi. \'KENDİLERİNE DESTEK OLACAĞIZ\' CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan ise Türkiye Barolar Birliği ile Türk Tabipler Birliği\'nin isimlerinde yer alan \'Türkiye\' ve \'Türk\' ifadelerinden rahatsızlık duyulmasının anlaşılabilir olmadığını söyledi. Tezcan, şöyle konuştu: \"Türkiye Barolar Birliği hiç bir zaman tabelasından \'Türkiye\' sözünü indirmedi. Hatta tabelalardan \'T.C.\' isminin silinmesine en ciddi karşı koyan ve tepki gösteren kuruluşlarımızın başında geliyordu. \'Türk\' veya \'Türkiye\' adı milletimizin ismini verme hakkı kimsenin üzerinde değildir. İktidarlar gelip geçicidir, ama kurumlar kalıcıdır. Bu kurumlar anayasal güvence altındaki kurumlardır. Kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinin pozisyonunu, duruşunu, örgütlenmesini, yetkilerini anayasa güvence altına almıştır. Keyfi olarak bu anayasal güvenceyi yok sayıp \'ben dedim, oldu\' anlayışı ile düzenleme yapamazsınız. Bu çerçevede genel olarak bütün meslek örgütlerine yönelik bu yukarıdan dizayn etme anlayışını kabul etmiyoruz ve kabul etmediğimizi bütün kamuoyu ile paylaşacağız. Bu süreçte kendilerine destek olacağız. Genel olarak kamu kurumu niteliğinde meslek örgütlerine yönelik bu saldırıya karşı çıkışımızın yanı sıra özellikle Türkiye Barolar Birliğine yönelik bu tutumu anlamak ve kabul etmek hiç bir biçimde anlaşılamaz.\" CHP\'li Tezcan, ayrıca TBB Başkanı Feyzioğlu\'nun, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile görüşmesinin sevindirici olduğunu belirtti. Yapılan açıklamaların ardından Bakan Gül ile görüşmeye ilişkin kendisine yöneltilen soru üzerine Feyzioğlu, \"İnşallah, haftaya umut ediyorum, güzel haberler veririz. Yoksa 24 Şubat\'ta biliyorsunuz Ankara\'da çok büyük bir toplantımız var. Orada mesajımızı vereceğiz\" dedi.