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Politika

(Görüntülü Haber) CHP'li Sarıbal:Tarımsal destekleme en az yüzde 1 olmalı (3)

Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA) - CHP'li Orhan Sarıbal, "Tarım Kanunu'na göre, tarımsal destekleme GSYH'nın en az yüzde 1'i olması gerekiyor

01 Kasım 2017 20:15

Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA) - CHP\'li Orhan Sarıbal, \"Tarım Kanunu\'na göre, tarımsal destekleme GSYH\'nın en az yüzde 1\'i olması gerekiyor. Bu kanunun çıktığı günden bugüne kadar çiftçiye 87 milyar lira eksik ödeme yapıldı.\" dedi. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, TBMM\'de düzenlediği basın toplantısında Tarım Kanunu\'na göre tarımsal desteklemenin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla\'nın (GSYH) en az yüzde 1\'i olması gerektiğini vurguladı. Orhan Sarıbal, 2018 yılı bütçesinden tarıma 14 milyar 514 milyon lira ödenek ayrıldığını kaydederek şunları söyledi: \" Tarım Kanunu\'na göre, tarımsal destekleme GSYH\'nın en az yüzde 1\'i olması gerekiyor. Bu kanunun çıktığı günden bugüne kadar çiftçiye 87 milyar lira eksik ödeme yapıldı. Üretimde, kalitede, gıda güvenliğinde yetersiz olundu. Gümrük vergilerinin düşürülmesiyle Türkiye açık bir pazar ülkesi haline geldi. Küçük çiftçiyi destekleyen bir programa ihtiyaç var. AKP iktidarı döneminde çiftçi kazanamadı, aracılar kazandı, ithalatçılar kazandı, tüccar kazandı, yabancı ülkelerin çiftçileri, şirketleri kazandı. Bizim ülkemiz kazanamadı yabancı ülkeler, onların bankaları, hükümetleri kazandı. Desteklemeler yetersiz, denetimsiz ve karşılığı olmayan hale dönüşmüş durumda.\"

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