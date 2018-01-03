(Görüntülü Haber) CHP'li Özcan: Bolu Beyi kaybetti, Köroğlu'nun torunları kazandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Bolu Gölcük Tabiat Parkı\'nın işletmeye verilmesiyle ilgili ihalenin yasaya uygun olmadığını belirterek, \"Bolu Beyi kaybetti, Köroğlu\'nun torunları kazandı. Bu ihale usule, yasaya uygun değildi. Etik değildi. Halka rağmen yapılmıştı. Böyle bir ihalenin sonuçlandırılması zaten mümkün değildi\" dedi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Bolu Belediyesi\'ne 2012 yılında 29 yıllığına kiralanan Gölcük Tabiat Parkı için 19 Aralık\'ta ihale yapılmıştı. İhale kapsamında 19 odalı dağ köşkü ile 25 bungalov yapımı ve göl gazinosunun özel işletmeye verilmesi yer alıyordu. 12 firmanın katıldığı ihaleyi Avrasya Feribotu\'nu arkadaşlarıyla birlikte kaçıran Muhammet Tokcan\'ın kardeşi Düzceli iş adamı Kurtuluş Tokcan, 22 yıllığına aylık 116 bin TL teklif vererek kazandı. Tepkilere neden olan ihale dün belediye encümeni kararı ile iptali edildi. CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, ihalenin iptal kararı ile ilgili açıklamada bulundu. Özcan, belediyenin ihaleyi iptal ederek doğru bir adım attığını ifade ederek, \"Bolu Beyi kaybetti, Köroğlu\'nun torunları kazandı. Bu ihale usule, yasaya uygun değildi. Etik değildi. Halka rağmen yapılmıştı. Böyle bir ihalenin sonuçlandırılması zaten mümkün değildi. Ben ihale salonuna da girip eleştirilerimi yapmıştım, uyarmıştım. Bugün itibariyle doğru bir adım atmak zorunda kaldı, belediye yönetimi ihaleyi iptal etti. İhaleyi iptal ederken de Belediye Başkanı ‘Çok üzgünüm. Bazı provokatörler. Türkiye\'nin gündemine taşıdı bu konuyu. Ben de gelen tepkiler sonucunda iptal etmek zorunda kaldım\' diyor. Yani bizleri kastediyor. Bu projeyi \'Kafamdan tamamen çıkardım\' demiyor. İlk fırsatta yine benzer bir girişimde bulunacağını dile getiriyor. Biz de takip ediyoruz. Tarihte hiçbir zaman Bolu Beyi gibi zalimler, Köroğlu gibi halkın yanında duranlara karşı zafer kazanamamış. Yine öyle oldu. Tarih tekerrürden ibaret\" diye konuştu. Özcan, halkın tepkisi nedeniyle ihalenin iptal edildiğini belirterek, şöyle konuştu: \"İhaleyi iptal etmek zorunda kaldılar. İçlerine sinmedi. Halkın tepkisi, Türkiye\'nin ve Bolu\'nun tepkisi onlara bu ihaleyi iptal etmek zorunda bıraktırdı. Yoksa kapsam değişikliği, usulsüzlük hep vardı. Gerekçe olarak \'Kapsam değişikliği\' diye tuhaf bir gerekçe bulmuşlar. Önemli olan iptal edilmesi. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, \'Bugün başaramadım ama yarın yine bu konuda adım atmaya hazırlanıyorum\' diyor. Biz de bu konuyu sonuna kadar takip edeceğiz.\"