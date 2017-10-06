(Görüntülü Haber) CHP'li Önder: Sandığa 3 kez oy atması partiye zarar verdi

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)-CHP Çanakkale İl Başkanı Nejat Önder, bir partilinin sandığa 3 kez oy atması üzerine iptal edilen CHP Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığı\'nın İsmetpaşa Mahallesi\'ndeki delege seçimlerinin partiye zarar verdiğini söyledi.



CHP Çanakkale İl Başkanı Nejat Önder, bugün saat 15.30\'da, partililerle birlikte, İl Başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi. Başkan Önder, 17 Eylül\'de \'beyaz\' ve \'mavi\' listenin yarıştığı İsmetpaşa Mahallesi delege seçimlerinde, bir partili tarafından sandığa 3 kez oy atılması sonrası iptal edilen seçimle ilgili konuştu. Önder, \"Bir merkez ilçe yöneticisinin oy atması. Bu kabul edilebilir bir şey değil ama burada Cumhuriyet Halk Partililik terbiyesi gereği, bu arkadaşın bu olumsuz davranışının kaseti basına sızdı. Hep beraber gördük. Ben İl Başkanı olarak şunu söylemek istiyorum: İki grup yarışıyor; Çanakkale\'de herhangi bir grup kazanmadı, kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi oldu. Benim partim büyük bir yara aldı\" dedi.



MECLİSTEKİ TARTIŞMA SORULDU



Çanakkale Belediye Meclisi ekim ayı olağan toplantısında Çanakkale Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan ile AK Parti Grup Başkanvekili Tülay Ömercioğlu\'nun yaşadığı tartışma basın mensupları tarafından İl Başkanı Nejat Önder\'e soruldu. Önder, soruya, \"Bugün Belediye Başkanı özür dilediğine göre bir yanlış var. Yanlış olmadığı yerde özür olmaz. Belediye meclisinde olan bir şey. Özür olduğuna göre, bir yanlış vardır demek. Onun detayına çok girmek istemem\" diye karşılık verdi.

