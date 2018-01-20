(Görüntülü Haber) CHP'li Milletvekili Cihaner'den OHAL açıklaması

Ali GÜNDOĞAN MARMARİS (Muğla), (DHA) MUĞLA\'nın Marmaris ilçesine gelen CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, OHAL\'in ilk çıkarıldığı günden bugüne kozmetikten kış lastiğine kadar bir takım düzenlemeler yapılarak, amacın dışına çıkıldığını ve ne gerekçe ile çıkarıldıysa o gerekçeyle devam ettirilmediğini söyledi. CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, CHP Marmaris İlçe Başkanlığı\'nı ziyaret etti. CHP\'deki genel başkanlık yarışına değinen Cihaner, Partimizde genel başkanlık için adaylar açıklanıyor. Bizler, demokratik yarışın olduğu bir partiyiz. Bu yarışlar ülkemizin sorunlarında çözüme dönüşmesi için hayırlı olacaktır. Partimizde başkanlık yarışına katılanların hepsi değerli insanlardır. İstanbul İl Başkanlığının yeni yönetiminde demokratik sol harekat hattının uç verdiği görülüyor. Daha kapsamlı bir siyaset hattının doğduğu gözleniyor. Genç bir kadının, İstanbul İl başkanı olması iktidar tarafında panik yaratmıştır. Bu paniğe bağlı saldırmalar oluyor. İktidar partisi öteden beri muhalefeti kendi bakış acısına göre dizayn ettirmeye çalışıyor. İktidar, işine gelen bir konuda belli pozisyon alıyor ve muhalefetinde böyle olmasını istiyor. 180 derece döndüğünde yine muhalefetinde böyle olması için saldırıyor dedi. Afrin\'e yapılacak müdahale kararını değerlendiren Cihaner, AK Parti\'nin özelikle Suriye ve Orta Doğu\'daki politikalarında çok büyük açmazları görülmekte. Afrin\'e müdahale etmek için gerekçeler, mevcut iktidarın yanlış politikaları ile ortaya çıkmıştır. Şu an Türkiye\'nin güvenliği ne için tehdit altında, bu aydınlatılmalıdır. Bu tehdidin detaylarını ne ben ne halk biliyor. Oradaki silahlı gruplar maşa olarak kullanılırsa yarın bir gün o maşa size geri dönecektir. Çocuklarımızı oraya ölüme göndereceğiz ama nasıl bir tehdit var bilinmiyor. İktidarın geçmişine baktığınızda çok sık hataya düştüğünü ve kandırıldıklarını görüyoruz. Emperyalizmin kan gölüne çevirdiği bir coğrafya söz konusu. Bakalım ülkemiz için en iyi doğru sonuç ne olacak birlikte göreceğiz diye konuştu. OHAL\'in 6\'ıncı kez uzatılmasına değinen Cihaner, OHAL, ilk ilan edildiğinde hükümet tarafından yurttaşlar için değil hükümet için edildiğini söylediler. Şu anda uzatılan OHAL nedeniyle yurttaşlar ciddi etkileniyor ve olağan hale gelmeye başladı. Bu karar, ilk başta hangi gerekçe ile ilan edildiyse ona hizmet edilmelidir. Hep beraber görmekteyiz ki kanun hükmünde kararnameler OHAL için gerekçe gösterilen FETÖ mücadelesini aştı, kış lastiğine, kozmetik malzemelere kadar bir takım düzenlemeler haline geldi. OHAL, artık demokrasiyi tehdit eder bir hal almaya başladı. FETÖ yapılanması tehdit olarak görülüyorsa, bunu kamuoyuna anlatıp en etkin mücadele sivil toplum kuruluşları ve toplumla beraber anlatılarak yapılmalıdır. İktidarın kararlarına destek verilmediğinde FETÖ\'cü damgasını yiyorsun. Bölünmüş ve yarılmış toplum yapısını, elbirliğiyle kaldırmak zorundayız. Toplumun yarısını bu suçlamalara maruz bırakıyorsanız, mücadelede başarı zorlanacaktır. Milli değerler demokratik ve sağlıklı kullanmalıdır. Umarım iktidar şapkalarını önüne koyup Türkiye\'yi nereye götürdüklerini görürler dedi.