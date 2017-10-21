(Görüntülü Haber) CHP'li Köprülü: Şehitliğe ulaşım için köprü yapılmalı

Mehmet YİRUN/MALKARA (Tekirdağ),(DHA) - CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, Tekirdağ\'ın Malkara İlçesi\'nde Balkan Savaşları sırasında Bulgarlar tarafından şehit edilenlerin mezarlarının bulunduğu Balkan Şehitliği\'ne gitmek için dere üzerine köprü yapılması gerektiğini söyledi. Malkara\'nın Sağlamtaş Mahallesi\'nde Balkan Savaşları sırasında 1912 yılında Bulgarlar tarafından şehit edilen köylüler için yaptırılan \'Sağlamtaş Derin Çatak Balkan Şehitliği\'nin yolunun bulunmamasına CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, tepki gösterdi. Milletvekili Köprülü, şehitlik yolu için bir prefabrik köprü yapılmasının ulaşıma kolay sağlayacağını belirterek şunları söyledi: \"Birinci Balkan Savaşları\'ndan sonra Bulgarlarca işgal edilen Trakya bölgesindeki Malkara\'nın Sağlamtaş Mahallesi Derin Çatak diye adlandırılan bir bölge. Burada çevre civar köylerden işgal sırasında Bulgar tarafından getirilen erkeklerden 11 kişi bu bölgede şehit ediliyorlar. Bunun bir çok örnekleri Trakya\'nın bir çok bölgesinde mevcut. Bir çok yerde o zamanki Balkan Savaşları\'ndan sonra Bulgar zulmüne ve zalimliğiyle tanık olmuş yerlerden biri. Bir çok şehitlerimiz var bununla alakalı. Burada tabi şehitler noktası bizim için çok önemli. Bizim hem dini milli değerlerimizin başında geliyor. Burada bu sahipliği bu aidiyeti hissetmek hepimiz için çok önemli. Derin Çatak Şehitliği\'ndeki yolun bir sorunu ve problemi var. Bir kaç sefer dile getirmiştik. Ama halen çözülmemiş. Baktığımız zaman Malkara belediyemiz belirli noktalarda çalışmalar yapmış. Temizlik faaliyetlerinde bulunuyor. Bir kaç yıldır Derin Çatak Şehitliği ile ilgili olarak anmalar gerçekleştiriyor. Ricamız, isteğimiz şehitlerimize yakışan bir şekilde onlara olan şükran borcumuzu da ödemek üzere şuradan geçen dere üzerine prefabrik bir köprü yapılması, buraya ulaşımı daha kolaylaştıracaktır\" dedi. Milletvekili Köprülü, ulaşımın kolay olmadığı şehitliğin bakımsız olmasına da tepki gösterdi.