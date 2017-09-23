(Görüntülü Haber) CHP'Lİ İNCE'DEN DAMAT OĞLUNA ÇOCUK ÖNERİSİ; BİZ 6 OKÇUYUZ

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul DHA CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce\'nin oğlu Arda Salih ile Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar\'ın kızı Göknil, dün gece nikah masasına oturdu. İnce, TBMM\'deki görüşmeler nedeniyle Yalova\'da yarın yapılacak düğüne katılamama riski bulunduğunu belirtirken, oğluna çocuk önerisinde çok çocuk önerisinde bulunurken, \"Sayın cumhurbaşkanı çocuk sayısı ile ilgili 3\'tü 5\'ti.. 3,5 değil biz 6 okçuyuz çocuklar bunu unutmayın\" diyerek espri yaptı. Geçen 19 Ağustos\'ta oğlu Serim Sencer ve Sahra Karakartal\'ın nikahını kıyarak, düğünlerini yapan Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, dün gece de Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile dünür oldu. Mimar kızı Göknil\'in broker Arda Salih İnce ile nikahlarını bir restoranda yaklaşık bin 500 davetlinin huzurunda kıydı. Davetlileri İnce çifti ile tek tek karşılayarak ilgilenen Başkan Işıklar, \"1 ay arayla hem kızının, hem oğlunun düğününü yapmak nikahlarını kıymak aynı bir mutluluk. Kolay kolay herkese nasip olmaz\" dedi. CHP\'li Muharrem İnce de, Silivri\'de başlattıkları düğünü Yalova\'da geleneksel Selanik usülü köy düğünü ile sürdüreceklerini belirtirken, DHA muhabirine, \"Düğünden sonra Meclis\'e gideceğim tezkere oylamasına katılacağım. Nasıl zaman bulacağımı bilmiyorum gerçekten. Oylamaya katılıp gece döneceğim. İnşallah pazara sarkacak bir şey olmaz. Öyle bir şey olursa düğüne katılmayız. Böyle bir şey olmasını da istemem. Bizim terörle mücadele konusunda hükümete desteğimiz tam olmuştur. Geçmişte Barzani\'ye, \'Türkiye seninle gurur duyuyor\' diye bağıranlar, şeref konuğu yapanlar nerede hata yaptık\' diye ellerini başlarına koyup düşünsünler. Terörle mücadelede, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin yurt dışına çıkışına \'Hayır\' dediğimiz çok azdır. Onlarda haklıydık zaten\" diye konuştu. CHP Milletvekili ve belediye başkanlarının tanıklığında kızının nikahını kıyan Başkan Özcan Işıklar, oldukça heyecanlı görünürken çiftten \'Unutmamaları\' için anne ve babaların isimlerini söylemelerini istedi, \"İki ayrı bedende yaşayan tek ruh gibi olun: Birbirinizi bitmeyen bir sevgi ile sonsuza kadar sevin\" dedikten sonra \"Bizim yörenin adetidir; \'Kız vermiyoruz, damat alıyoruz\' dedi. Muharrem İnce de, nikah kıyıldıktan sonra kimin, kimin ayağına bastığını bilemediğini ifade ederken, \"Birbirlerinin ayağına bassınlar, damarlarına basmasınlar\" dedi. İnce, salondakilerin kahkahalarla izlediği konuşmasında şöyle dedi: \"Kız babalarına anlayışlı davranmak lazım moralleri bozuktur. Damadı aldıklarını zannetsinler ona bir sözüm yok. Şurada anlaşabiliriz; Sayın cumhurbaşkanı çocuk sayısı ile ilgili isteği 3\'tü 5\'e çıkardı. Benim iyi yaptığım işler oldu kötü yaptığım işler de var. Tek çocuk yaparak hayatımın en büyük yanlışını yaptığımı düşünüyorum. 3, 5 değil; biz 6 okçuyuz çocuklar bunu unutmayın. 4 tanesine Özcan baba, 2 tanesiyle de Muharrem baba ilgilenebilir. Özcan arkadaşımın moralini bozmayayım; Al oğlum senin olsun ne yapayım. Senin kızın da vardı oğlun da. Asıl kız özlemi bende var. Bırak bende kalsın.\" Çiftin 20 nikah şahidi arasında Silivri Kaymakamı Ali Partal, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, CHP İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Cemal Canpolat CHP İl Başkanı, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli , Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Salih Aynural, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu\'nun Özel Kamel Müdürü Şükran Kütükçü de yer aldı. Görüntü Dökümü: ------------------------ -İnce ve Işıklar çifti konukları karşılarken -İnce ve Işıklar ile röportaj -Çift salona girerken -Salondan görüntüler -Davetlilerden görüntüler -Başkan Işıklar kızının nikahını kıyarken -İnce\'nin esprili sözleri -Çift dans ederken -Genel ve detaylar DHA-Gündem - Türkiye-İstanbul / Merkez - İhsan DÖRTKARDEŞ