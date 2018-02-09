(Görüntülü Haber) CHP'li İnce: Tüzük değişikliğini 100 bin imza ile sunacağım

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, bir hafta sonra CHP Genel Merkezi\'ne parti içi tüzük değişikliği teklifi sunacağını belirterek, \"Tüzük değişikliği teklifini 100 bin CHP\'linin imzasıyla sunacağım\" dedi. CHP Yalova Milletvekili İnce, cuma namazını Adapazarı merkezdeki Orhan Camii\'nde kıldı. İnce, namaz sonrasında, cami bahçesinde ilçe sakinleriyle çay içerek, sohbet etti. CHP\'li İnce, sohbet ettiği bir Adapazarılının paltosunu beğendiği için üzerine giyerek, denedi. İnce, daha sonra CHP Sakarya İl Başkanlığı\'nın önündeki parkta partililere seslendi. Bankın üzerine çıkarak, konuşan CHP\'li İnce, 3 maddelik parti içi tüzük değişikliği teklifini parti genel merkezine sunacağını belirtip, şunları söyledi: \"Sakarya\'dan açıklamış olayım bunu, parti yönetiminden bekliyorum; çünkü CHP\'yi umut yapmak, umutları yeniden yeşertmek 80 milyona fayda sağlayacaktır. 1 hafta 10 gün bekliyorum. CHP\'de tüzük değişikliği önerimi 100 bin CHP\'linin imzasıyla yapacağım. 1 milyon 300 bin üyemiz var. 100 bin CHP\'liden önümüzdeki günlerde başlayacağım toplamaya. 3 önerim var. Birincisi, cumhurbaşkanı adayımızı 1 milyon 300 bin üye seçsin; sandığı koyalım, onlar seçsin. İkincisi, imza rezaletini bitireceğiz. Bana yapılan imza rezaletini bitireceğiz. Üçüncü öneri de 2 seçimde partiyi 1\'inci parti yapamayan başkan istifa edecek. Bunları CHP\'nin tüzüğüne yerleştirdiğimizde 80 milyonun gönlüne gireceğiz. Enerjimden, duygularımdan hiçbir şey kaybetmedim, bunu başaracağız.\" \'SAVAŞ, SPOR MÜSABAKASI DEĞİLDİR\' Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı da eleştiren CHP\'li İnce, \"Türkiye\'de bugün bir savaşın içindeyiz. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı\'nın açıklamalarına bakın. Bunlar ısınma turlarıymış. Savaş, bir spor müsabakası değildir. Sen maça mı çıkıyorsun da ısınıyorsun? Gencecik evlatlarımız ölüyor orada. Senin çocuğun bedelli askerlik yaptı tabi, ısınma turu yapıyormuş. Garibanın çocuğu orada ölürken, ısınma turu yapıyormuş. Ayıptır, yazıktır, günahtır. PYD ile CHP\'yi yan yana koyuyor. Utanmazlığa bak, yüzsüzlüğe bak. 600 PYD\'liyi Türkiye\'de bunlar tedavi ettirmedi mi? PYD\'ye 3 bin 200 kamyon yardım bunlar göndermedi mi? PYD\'linin taziyesine AK Parti milletvekili gitmedi mi? Bunları yapacaksın sonra da Atatürk\'ün partisiyle PYD\'yi yan yana koyacaksın. Yüzsüzlüğün lüzumu yok\" dedi. \'SURİYE SORUNUMUZ YOKTU\' Suriye sorununun, AK Parti\'nin iktidara gelmesinden sonra ortaya çıktığını ileri süren CHP\'li İnce, \"Türkiye\'nin, 2002\'de AK Parti iktidara geldiğinde terör sorunu vardı, ekonomik problemleri vardı, Irak\'la ilgili sorunlar vardı. Bütün bunlar vardı; ama Suriye sorunumuz yoktu. 1998\'de bir paşamız gitmişti Suriye sınırına, Abdullah Öcalan\'la ilgili meydan okumuştu. Öcalan\'ı da Suriye\'den kovmuşlardı ve Suriye ile ilgili problemlerimiz sona ermişti. Ne zaman bunlar iktidara geldi; önce dost- kardeş oldular, boğazda tatil yaptılar, Bodrum\'da gezi yaptılar. \'Kardeşim Esad\'dan \'kanlım Esed\'e geçtik\" diye konuştu. Konuşmasının ardından Sakarya İl Başkanlığı\'nda partililerle bir araya gelen CHP Yalova Milletvekili İnce, şehrin en işlek noktası Çark Caddesi\'nde, partililerle yürüdükten sonra Sakarya\'dan ayrıldı.