(Görüntülü Haber) CHP'li İnce, partisinin Balıkesir kongresinde Erdoğan'ı eleştirdi

Hilmi DUYAR / BALIKESİR, (DHA)- CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Kanun Hükmünde Kararnameler ile günlük yaşantının düzenlendiğini belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi,\"Türkiye’de tek bir adam her şeyi belirliyor\" dedi. CHP Balıkesir İl Örgütü’nün GALA Yaşam ve Aktivite Merkezi’ndeki 36\'ıncı Olağan İl Kongresi’ne CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce de katıldı. İnce, CHP\'nin 36’ıncı olağan Balıkesir Kongresi\'nin, Türkiye’ye bir çıkış noktası olacağını belirterek sözlerine başladı. Türkiye’de Anayasa\'nın, Anayasa Mahkemesi tarafından katledildiği bir ortam olduğunu savunan İnce, hukuğun artık emirle işlediğini, Kanun Hükmünde Kararnameler ile günlük yaşantının düzenlendiğini belirtti. İnce, \"Türkiye’de tek bir adam her şeyi belirliyor. Eğer partisinin herhangi bir il kongresinde iki aday varsa, hemen o kongreyi iptal ediyor\" dedi. CHP\'nin 2019 seçimleri öncesinde kongrelerini yaptığını belirten İnce, \"2019’a giderken, çok çalışkan olmalıyız, çok katı olmalıyız, çok sert olmalıyız. Bu ülkenin kurucusuna, partimizin, cumhuriyetimizin kurucusuna iki ayyaş denilirse, partinin genel başkanına mankafa denilirse, sessiz kalmak yerine, o sarayı onun başına yıkmalıyız. Gök kubbeyi onun ayaklarına indirmeliyiz. Onu anasından doğduğuna pişman etmeliyiz. Böyle bir CHP\'nin Türkiye’ye kurtuluşu tekrar sunacağını düşünüyorum.\" ifadelerini kullandı. Yalova Milletvekili Muharrem İnce, \"Cumhurbaşkanının neden televizyonlara çıkamadığını Fransız televizyonunda görmüşsünüzdür. Danışmanı oradan kağıtları gösteriyor, Fransız televizyonu bunu yayınlıyor. Türkiye’de olsaydı, bunu yayınlayacak televizyon kanalı olurmuydu? Sorular önceden verilirdi” diye konuştu. ET VE ZEYTİN KONUSUNDA EN ÇOK ZARARI BALIKESİR GÖRDÜ Milletvekili İnce, hükümetin tarım konusunda da yanlış yol izlediğini, zeytin, zeytinyağı ve et konusunda en çok zararı Balıkesir’in gördüğünü belirterek, şöyle dedi: “Fransa’ya gitti, et almak zorunda kaldık. Tunus’a gitti, zeytinyağı almak zorunda kaldık. Tunus’taki zeytin ağacı sayısı, Türkiye’dekinin tam yarısı. Türkiye’de iki kat fazla zeytin ağacı olmasına rağmen Tunus’tan zeytinyağı almak zorunda kaldık. Kriz çıktı, gece yarısı 02.00 Tunus’u terk etmek zorunda kaldı. Adamlar, ‘bizim Rabia işaretimiz yok kardeşim’ dediler, postayı koydular, gece 02.00 Tunus’u terk etmek zorunda kaldı. Amerika ile kavga yaptı, ‘Ey Amerika’ dedi. Sonra ne oldu? Türk Hava Yolları (THY) 11 milyar dolarlık Boeing almak zorunda kaldı. ‘Ey Almanya, ey Merkel’ dedi, Sonra gitti yenilenebilir enerji ihalesini Almanlara verdi. ‘Ey Hollanda’ dedi, Hollanda ile kavga etti, petrol ofisini Hollanda’ya vermek zorunda kaldı. ‘Ey Rusya’ dedi, nükleer enerji ihalesini Ruslara verdik. S-400 almak zorunda kaldık. Sırbistan’a gidiyorsun et satıyorlar, Fransa’ya gidiyorsun et satıyorlar. Sen etleri bitirdin, kombinaları bitirdin, Et Balık Kurumu’nu bitirdin. Bu konuda, zeytincilik konusunda yaptıkları bu kötülükler, en fazla hangi ile dokunmuştur derseniz, en fazla zararı Balıkesir görmüştür.” BUNLAR Y UZMANI Milletvekili İnce, 3 Kasım 2002’de iktidar olan Ak Parti’nin Türkiye’de 3 Y diye bilinen yolsuzluk, yoksulluk ve yasakları kaldırmak için söz verdiğini ancak, zaman içinde Y uzmanı olduğunu ileri sürdü. İnce, “3 Kasım 2002’de Türkiye’nin terör sorunu yoktu. Terör örgütü elebaşı hapisteydi, terör bitmişti. Türkiye’nin 3 Y sorunu vardı. Yasaklar, yoksulluk, yolsuzluk. AKP iş başına geldiğinde bu üç Y’yi bitireceğiz dedi. Bu Y’ler katmerli şekilde yerinde duruyor mu? Hatta bunlar Y uzmanı. Anadolu toprakları, 1071’den bu yana böyle yüzsüz görmedi. Yağmacılık, yaygaracılık, yiyicilik, yobazlık, yalancılık, yalakalık, yapışkanlık, yıkımcılık, yağcılık, yılışıklık, yapaylık, yırtıklık, yüzdecilik, yapsatcılık, yavanlık, yüreksizlik, bunların işi değilmi. Bunlar Y uzmanı Y” diye konuştu. HERKES KANDIRMIŞ Milletvekili Muharrem İnce, Erdoğan ve partisindeki yöneticileri herkesin kandırdığına dikkat çekerek şunları söyledi: “Bunları kandıran kandırana. Önüne gelen kandırıyor. Rahmetli Kamer Genç kürsüye çıktı, \'Fetöş\' dedi. Hemen tepki gösterip, ‘Sen muhterem hoca efendiye nasıl Fetöş dersin’ diyerek üstüne yürüdüler. \'Hoca efendi\' dediler terörist çıktı. Rıza Sarraf’a \'hayırsever\' dediler, itirafçı çıktı. \'Hizmet eri\' dediler terörist çıktı, \'barış elçisi\' dediler bombacı çıktı. Esad’ı, \'Esed\' yaptılar. Dünyaya meydan okuyormuş gibi yapıp, Yunanistan’a gitti. Yunanistan’ın başbakanı gözünün içine baka baka, ’43 yıldır Kıbrıs’ta işgal var’ dedi. Dün adalara gitti şov yaptı. Türkiye neyle uğraşıyor? Utanmadan, sıkılmadan, üniversitede hocalık yapan, Dr. ünvanı bulunan insanlar, Nuh’un cep telefonu ile oğlunu aradığını konuşuyor. Kafayı kırmış bunlar. Ukrayna’dan buğday alan bir Türkiye var. İngiltere’den arpa, Arjantin’den soya, Brezilya’dan mısır, Kanada’dan bezelye alan bir Türkiye var. Dışarıdan mercimek, saman alan ülke durumundayız. İnik Uruguay’dan, saman Yunanistan’dan. Ayran yerli ve milli içki öylemi. Yav inek yabancı, saman yabancı, ayran nasıl yerli oluyor? Yunan Savunma Bakanı ana muhalefet partisinin genel başkanına meydan okuyor, ‘sıkıysa adaları gel sen al diyor’, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı, Medine Kahramanı Fahrettin Paşa’ya hırsız diyebiliyor. Ekvator diye adını bile bilmediğimiz bir devlet Türkiye’ye nota verebiliyor. Fakat Türkiye’nin üniversitelerinde, Nuh’un nükleer enerji kullanan gemisini, oğluyla cep telefonu ile konuştu diyecek kadar cahil, zırva, bilim adamı sıfatı taşıyanlar var. Kışlalarda askerlerimize at eti yediriliyor, yurtlarda çocuklarımız zehirleniyor. Mehmet Ağar kefil oluyor, İstanbul emniyet müdürü tahliye oluyor. Kefile bak, tahliyeye bak, mahkemeye bak, yargıya bak.\" TARHANADAN BİLE ÇALDIRINIZ Çevre Bakanlığı\'nı da eleştiren İnce, \"Çevre Bakanlığı tarhana yapmış, paketlemiş. Adına ak tarhana demiş. Üzerinde 500 gram yazıyor, tartıyorsun 255 gram geliyor. Ulan tarhanadan bile çaldınız. Tarhanadan çalmak kimsenin aklına gelmez. Bazı utanmazlar, bazı reziller, Atatürkün Kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi ile terör örgütlerini, PKK’yı, FETÖ’yü yan yana getirmeye çalışıyorlar. Bu köpek havlamasıdır başka bir şey değildir. İt ürümesidir. Bunlara anladıkları dilden cevap vereceksin.\" diye konuştu. İnce konuşmasının ardından partisinin İl kongresindeki başkan adayları Ender Biçki ve Serkan Sarı\'nın ellerini havaya kaldırıp, “Bu seçimi kim kazanırsa kazansın en çok kazanan CHP olacak” dedi.