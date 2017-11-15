(Görüntülü Haber) CHP'li Gürsel Tekin Ankara'da mobilyacı esnafının sorunlarını dinledi

Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası\'nda Siteler esnafıyla buluştu. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Ankara\'nın Altındağ ilçesinde bulunan Siteler\'de mobilyacıları ziyaret etti. Ankara Mobilyacılar, Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası\'nda esnafın sorununu dinleyen Tekin, kendisinin de esnaflıktan geldiğini belirterek amacının siyaset olmadığını söyledi. Daha sonra esnafın sorunlarını dile getiren Ankara Mobilyacılar, Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, Türkiye\'nin ihracat yapması gerektiğini belirterek, \"Türkiye\'nin dünya pazarında yaklaşık 200 milyar dolarlık bir payı var. Ülkemiz bu paydan yüzde 1 alıyor. 2010\'dan bugüne sürekli çıkarak yüzde 1\'e gelmiş durumda. 3 milyar dolara yakın ihracatı var. Yani ülke olarak bizim ihracat yapmaya ihtiyacımız var. Ayrıca Türkiye\'nin mobilya sektöründe bir AR-GE merkezi, bir tasarım merkezine ihtiyacı var. Kendi tasarımlarımızı yapmaya ihtiyacımız var. Özellikle Avrupa pazarına açılmaya ihtiyacımız var\" dedi. Oda Başkanı Taklacı ayrıca en son düzenledikleri toplantıya 3 milletvekilinin geldiğini ancak CHP\'den hiçbir milletvekilinin katılmadığını da sözlerine ekledi. \"AK PARTİLİ VEKİLLERDE BURADA OLSAYDI\" Milletvekili Tekin ise, \"Ben isterdim ki burada bir AK Partili milletvekili kardeşimiz de olsaydı. Biz bunu beraber parlamentoya komisyona taşıyabilseydik. Ama böyle bir gelenek yok. Bütün siyasi parti yöneticileri sadece tek parti iki parti değil keşke siz çağırsanız biz gelsek. Parlamentoda ki bütün siyasi milletvekilleri bir araya gelsek, sizin derdinizi dinleyebilsek komisyonda ona göre ihtiyacınız olan yasalar neyse bunları düzenlesek zaten bu sorunlar bitecek. Ama maalesef bu olmuyor\" dedi. Türkiye Odalar Birliği ve Ticaret Odası\'nı işaret eden Tekin, \"Bunlar devasa şeylerdir. Paraları da çoktur şatafatları da çoktur. Onlar bu organizasyonu yapsın. Bir tarafta CHP otursun. Bir tarafta MHP, bir tarafta AK Parti otursun. Herkes otursun. Bunu yapması gereken büyük odalardır. Büyük odalarda başka işlerle meşgul\" diyerek işin milletvekillerine düştüğünü söyledi. \"BENİM SURİYELİLER KADAR DEĞERİM YOK\" Siteler esnaflarından İbrahim Yılmaz\'da, bu halkın Ecevit hükümeti döneminde yaşanan ekonomik kriz döneminde protestolar yaparak yürüdüğünü belirterek şunları söyledi: \"Biz şimdi bırak yürümeyi sürünerek gitmemiz lazım. Kimseden bir ses yok. O dönemde benim yanımda 24 tane adam çalışıyordu. Benim şimdi dükkanım kalmamış. Sabah gelirken çocuğuma bir lira yatıramamışım. Çalıştıracak adam bulamıyorum. Yapacak iş bulamıyorum. Herkes kendi derdinde. Bizim çok acil işe ihtiyacımız var. Benim 3 tane kız çocuğum var. Onları okula gönderirken ceplerine harçlık veremedim. Benim 1983 sigorta girişim var. Benim şuan da BAĞ-KUR\'umda yok. Benim şu ülkede Suriyeliler kadar değerim yok. Ben Ankaralıyım. Suriyeliye devlet kömür veriyor. O kömürü ben ondan parayla alıyorum. Burada oturup birbirimizi kandırmanın anlamı yok.\" \"PARA ESNAFA YOK\" Sigorta konusunda esnafın zaten perişan olduğunu belirten Tekin ise, asgari ücrentin bin 400 lira olduğunu hatırlatarak, \"703 lira da devlete ödüyorsunuz. Arkadaş nasıl ayakta duracaksınız. Bunu muaf tutalım dedik. Vay kuru sıkı atıyorsunuz nereden parayı bulacağız dediler. Baba para var. Vallahi billahi tillahi var. Ama para maalesef esnafa yok. Ne zaman ki siz haklarınızı aramaya başlarsanız siyasetçi kendisine çeki düzen verir\" dedi. Bazı siteler esnafıda, esnafın sorununlarını muhalefetin çözeceği işler olmadığını dile getirerek Gürsel Tekin\'e tepki gösterdi.