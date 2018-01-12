T24 LogoT24 Logo
Politika

(Görüntülü Haber) CHP'li Fatma Kaplan Hürriyet'ten imar değişikliği tepkisi: Rant kokusu çıkıyor

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit'te bir alışveriş merkezinin yıkılarak, yerine, imar değişikliği ile 10 katlı olması planlanan alışveriş merkezi ve rezidans projesi için "Rant kokusu çıkıyor

12 Ocak 2018 18:17

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit\'te bir alışveriş merkezinin yıkılarak, yerine, imar değişikliği ile 10 katlı olması planlanan alışveriş merkezi ve rezidans projesi için \"Rant kokusu çıkıyor. Artık bunlara \'dur\' demek lazım\" dedi.

İzmit Rafet Karacan Bulvarı üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin yıkılarak imar değişikliği ile kat artışı yapılmak istenmesi, tepkilere neden oldı. Ak Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz sosyal paylaşım sitesinden imar değişikliğine tepki gösterirken, \"Ekstra bir imar artışı, imar rantı iddialarını beraberinde getirecektir\" ifadelerini kullandı. Dün, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplantısında imar değişikliği ile kat artışını içeren madde tekrar incelenmek üzere komisyona gönderildi.

CHP Kocaeli milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet ve Tahsin Tarhan ile CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Engin Taşdemir ve meclis üyesi Orhan Tanış bugün konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Kenti yönetenlerin kente ihanet ettiklerini söyleyen CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, \"İmar değişikliğinden rant kokusu çıkıyor. Artık bunlara \'dur\' demek lazım. Bu kenti yönetenler zamanında seçim dönemlerinde seçilebilmek için \'Yanınızdayız, İzmit halkı için varız, halka hizmet için buradayız\' diyerek 40 takla atarak oyları alıyorlar ama o koltuğa oturdukları zaman ne hikmetse \'Biz halkın savunucusu muyuz? diyebilecek kadar cesarete sahip hale geliyorlar. Ama şu bir gerçek ki bu kenti yönetenler bu kente ihanet ediyorlar\" dedi.

Fatma Kaplan Hürriyet kenti yönetenlerin, kente ihanet etmemesini isteyerek, şöyle konuştu:

\"Bu ihanetin bedeli ağır olur, biz bu ihanetlerin bedelini zamanı gelince elbette soracağız. Hesabını soracağız ama şu anda da bu rant hikayelerinin kesinlikle peşini bırakmayacağız. Meclis grubumuza güveniyoruz. Sonuna kadar bizler de arkalarındayız, desteğimiz tamdır. Biz bu olayın takipçisi olacağız. Daha üst boyutta yapılması gereken bir şey olduğunda da yeri geldiğinde biz de devreye gireceğiz. Ama bu hukuksuzluklara, bu yandaş sermayeye kol kanat geren anlayışa karşı mücadelemiz en üst noktada devam edecek. Artık kent boğuluyor. Bu kenti boğmamak lazım. Kent yöneticilerine, artık kul hakkı yemesinler, daha sorumlu, daha hakkaniyetli davranmaları konusunda çağrı yapıyoruz. Ellerini vicdanlarına koysunlar ve artık bu kente ihanet etmesinler.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ergün AYAZİZMİT Kocaeli DHA CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan HürriyetİzmitArtıkRafet Karacan BulvarıAk Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif YılmazDün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi MeclisiCHP KocaeliFatma Kaplan Hürriyet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24