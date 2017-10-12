T24 LogoT24 Logo
Politika

(Görüntülü Haber) CHP'li Cankurtaran: Müftülere nikah yetkisi toplumu gerginleştirecek

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, müftülere nikah yetkisi verilmesiyle ilgili olarak, "Bu konuda, toplumu tekrar gerginleştirecek, kutuplaştıracak uygulamalardan kaçınmamız gerekir derken, tam da

12 Ekim 2017 20:20

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, müftülere nikah yetkisi verilmesiyle ilgili olarak, \"Bu konuda, toplumu tekrar gerginleştirecek, kutuplaştıracak uygulamalardan kaçınmamız gerekir derken, tam da bu uygulamayla aslında böyle bir şeye kapı açmış oluyoruz\" dedi.

CHP\'nin Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, Tekirdağ\'ın Ergene İlçesi\'nde partililerle bir araya geldi. CHP\'nin Spor Kurulu oluşturduğunu ve çalışmalara ilk olarak Trakya bölgesinden başladıklarını belirterek, \"Hem kendi spor politikalarımızı oluşturmak, şu anda sporcuların yerelden Türkiye geneline kadar sesi olabilmek, spor camiasının sorunlarını Meclise yansıtabilmek, çözebilmek ve Cumhuriyet Halk Partisi\'nin spor politikalarını nasıl yönlendireceğini tespit ederek büyük kurultayımıza hazırlık yapmak üzere Türkiye\'de 13 ilimizde toplantılar ve saha çalışmaları yapıyoruz. Sporda da bazı sakınlar yaşanıyor. İlk olarak buraya geldik, burada, spor insanlarıyla, belediyelerimizin, örgütlerimizin sporla ilgilenen üyeleriyle görüşeceğiz. Ayrıca yine partisi olmayıp spor ile ilgilenen insanları da davet edip, Trakya\'da spor politikaları nasıl oluşturulmalı, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında spor politikaları nasıl oluşturulmalı diye konuşacağız\" dedi.

\'İDLİB MİLLİ MESELE\' 

Cankurtaran, Suriye\'deki İdlib operasyonuna bir milli mesele olduğu için karşı çıkılmadığını belirterek, \"Cumhuriyet Halk Partisi olarak, İdlib\'deki operasyona bir milli mesele olduğu için karşı çıkmamız olmadı. Fakat, İsmet Paşa\'nın bir lafını da hatırlatmak istiyoruz. Der ki; \'Yığınakta yapılan hata savaşın sonuna kadar devam eder\'. Bu İdlib konusunda da ilk başta Şam\'da bir camide namaz kılacağız diyerek, maceracı bir Suriye politikasına girdik. Bundan sonra da bunun ucunu toparlamaya çalışıyoruz. İnşallah önlemlerimiz yeterli olur, çünkü bunlar Irak ve Suriye\'ye cihatçılar Türkiye\'den geçerken görmedik. İnşallah bu geri dönüş sürecinde Türkiye\'ye kaçmak isteyenler konusunda gözümüzü dört açarız\" diye konuştu.

\'TOPLUMU GERGİNLEŞTİRECEK\'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, nikanların müftülüklere verilmesinin toplumu gerginleştireceğini ifade ederek, şunları söyledi:

\"Bu konuda, toplumu tekrar gerginleştirecek, kutuplaştıracak uygulamalardan kaçınmamız gerekir derken, tam da bu uygulamayla aslında böyle bir şeye kapı açmış oluyoruz. Örnek verecek olursak, farklı ideolojiden, farklı görüşten iki genç evlenmek isteyebilir. Ailelerden biri imam nikahında ısrar edebilir, müftülük yapsın diye ısrar edebilir. Bir diğer aile de resmi nikah yapılsın, nikah memuru tarafından kıyılsın deyip bir gerginlik oluşturur. Cumhuriyet, öyle bir ortak nokta koymuş ki; kim hangi ideolojiden, hangi görüşten olursa olsun, nikah memuru noktasında ortak noktayı bulmuştur aslında. Bugüne kadar nikah memurlarının kıymasıyla nikahlara hangi engel olmuş. Kim evlenememiş, kim evlenememiş de şimdi müftüler de kıysın deniyor. Burada şimdi böyle de bir kaos oluşacak. Bu müftü resmi prosedüre göre mi nikah kıyacak? Yoksa halkımızın imam nikahı dediği söylemli dini ritüellere göre mi nikah kıyacak? Eğer resmi prosedüre göre kıyacaksa müftülüğe ne ihtiyaç var? Yok eğer dini ritüellere göre nikah kıyılacaksa bu sefer başka bir ikilik doğacaktır, laiklik ilkesine karşı gelinecektir. Bakın bu ülkede vazgeçilemez ilkeler vardır, laiklik de bu ilkelerden biridir. Mustafa Kemal Atatürk ve laiklik, bu ülkenin vazgeçmeyeceği konulardandır. Bu müftülüğün nikah kıyma olayını laiklikle çelişecek noktaya getirirsek, resmi prosedürün dışına çıkarıp sadece dini ritüellerle yapacak olursak, Türkiye\'de yeniden başka ve gereksiz olan bir konuda sorun çıkartmış oluruz.\"

Cankurtaran, daha sonra spor salonunda basına kapalı yapılan toplantıda sporcu ve spor adamları ile bir araya geldi.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet YİRUNERGENE Tekirdağ DHAGenel Başkan Yardımcısı YaseminCankurtaranCHP HalklaSorumlu Genel Başkan Yardımcısı YaseminCankurtaran Tekirdağ ErgeneCHP Spor KuruluTrakyaTürkiyeMecliseCumhuriyet Halk PartisiSporda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24