(Görüntülü Haber) CHP'li Balbay: Trump her yanıyla kramp (1)

Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA) CHP Milletvekili Mustafa Balbay, ABD\'nin vize kararına yönelik \'ABD yönetimine baktığınıza Trump her yanıyla kramp. ABD\'nin tutumuna karşı ülkenin onurunu koruruz ama ülke yönetiminin ilişkileri bu noktaya getirmemesi gerekir.\" dedi. CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, TBMM\'de düzenlediği basın toplantısında MİT TIR\'ları davasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mustafa Balbay, konuyla ilgili 3 davanın açıldığını daha sonra bu davaların birleştirilerek istinaf mahkemesinin bu davada bir casusluk olmadığı kararını verdiğini anımattı. Yerel mahkemenin casusluk suçu olmamasına rağmen Enis Berberoğlu\'nun tutukluluğuna devam kararı vermesini eleştirdi. Yerel Mahkemes hukuktan, anayasadan bağımsız olduğunu savunan Balbay Yakında Sözcü Gazetesinin davası da aynı şekilde sonuçlanacak. İşin içinde gazetecilik, habercilik varsa bu davaların hepsinde gazeteciler başı öne eğik değil dik çıkmıştır. Bu davadan yargılananlar davadan dimdik çıkacaktır.\" dedi. \"BU UYGULAMA TÜRKİYE\'Yİ ÇADIR DEVLETİ YAPACAK\" Müftülere nikah kıyma yetkisi veren kanun düzenlemesini eleştirerek şunları söyledi: \"Bu durum erkekliğe sığmaz. Kadınların haklarının alınacağı bir tablo varsa erkeklere silik durmaz yakışmaz. Bu konu aynı zamanda bir erkek konusudur. Hükumeti uyarıyoruz, bu yasayı çekin. Kamu düzenimizi tümüyle bozacak ve kadın-erkek çatışmasını körükleyecek yasaya izin vermeyin. Araştırdım, Türkiye\'de kadın müftü yok. Türkiye\'de tapudaki kayıtlar itibariyle mülkiyetin binde 8\'i kadınların üzerinde. Bu yasa ile kadınların mülkiyeti de erkeklere geçmiş olacak. Bir çocuk doğdu onun kaydı beyan raporuyla olacak. Bunun nelere mal olacağını bir düşünün. Kayıt dışı, küçük yaşta evlilikler. Her şeyin önünü açacak. ABD\'ye karşı kabile devleti değiliz sözünde haklıdır ama bu uygulama Türkiye\'yi çadır devleti yapacak. Ancak çadır devletinde böyle uygulama olur. Resmi nikah olayında tanıdığım belediye başkanlarına sordum siz mi engelliyorsunuz evlenmek isteyenleri diye. Şu anda resmi nikahta istenen raporlar. Sağlık raporu. Aile raporu. Aile mahkemesinden rapor. Bunları istemeyecek misiniz, böyle mi nikah kıyacaksınız. Bu yasayı geri çekmeliler. AKP\'nin de bir çok kişinin de hayrınadır. Türkiye\'de bir kadın erkek çatışması,iç savaş gibi, neredeyse her gün bir kadın öldürülüyor. Bu bir iç çatışma tablosudur. Evlilikleri de daha kolay hale getirdiğinizde bunun arkası ne olur. Alevi yurttaşlarımız ne yapacak peki. Burada bir ayrıma daha gitmeyecek misiniz? Bütün yönleriyle mülkiyet hakkının erkeklere geçmesine hayır demelerini çağırıyorum. Yarın kadın dernekleri meclis\'te olacaklr. İstemediğimiz tablonun oluşmasını istemiyorum. Hafta başından beri Meclis\'e girmesi yasaklanan kadınlar var.\" \"TRUMP HER YANIYLA KRAMP\" Mustafa Balbay, ABD ile yaşanan vize krizine yönelik şu ifadeleri kullandı: \"ABD yönetimine baktığınıza Trump her yanıyla kramp. Ülkenin iç dış ilişkilerinde. Ben ABD\'nin tümüyle tek başına Trump\' ın yönetmediğini düşünüyorum. Türkiye\'de de bu sorunların çözümüne ilişkin bir inat var. Bu vizeden de 80 milyon yurttaş zarar görüyor. Bunu aşmanın yolu da hükumetimize düşer. Neredeyse vize alacak ülke bulamayacağız. Bu iyi bir yönetim değil. ABD\'nin tutumuna karşı ülkenin onurunu koruruz ama ülke yönetiminin ilişkileri bu noktaya getirmemesi gerekir.