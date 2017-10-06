(Görüntülü Haber) CHP'li Balbay: Gökçek parsel parsel belediye başkanlığından alınıyor (1)

Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA) - CHP Milletvekili Mustafa Balbay Melih Gökçek\'in istifa iddialarına ilişkin \"Gökçek müze yapacakmış. Müzede kendisine bir yer ayarladı mı bilmiyorum. Görünen tablo Gökçek\'in parsel parsel belediye bakanlığından alınmakta oluşu. Erdoğan katında Gökçek\' in son kullanma talimatı dolmuş görünüyor. \" dedi. CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, TBMM\'de düzenlediği basın toplantısında Sözcü Gazetesi İddianamesini değerlendirdi. Sözcü Gazetesi Muhabiri Gökmen Ulu\'nun 136 gündür cezaevinde olduğunu anımsatan Mustafa Balbay, şöyle konuştu: \"FETÖ\'nün sözcüleriyle Sözcü Gazetesini susturmak istiyorlar. Gökmen Ulu 136 gündür cezaevinde. Böyle bir iddianame ile bir gazetecinin 136 gündür tutuklu olduğunu ve bir gazetenin sürekli tehdit altında olduğunu görüyoruz. Marmaris\'te Cumhurbaşkanına suikast davasında pek çok kişiye cezalar verildi. Davanın hiçbir aşamasında Sözcü Gazetesinin cumhurbaşkanının yerini bulduğu sözü geçmedi. Ama iddianameye bakıyoruz Gökmen Ulu, 15 Temmuz\'da Marmaris\'te olduğunu yazdığı yer alıyor. Ama MArmaris Gazetesinde 14 Temmuz saat 18.25\'te Erdoğan\'ın Marmaris\'te olduğu zaten yayınlanmış. Bu suikast davasında hiçbir şekilde Sözcü gazetesinin adı geçmiyor. FETÖ ile mücadeleyi sulandırmak için Türkiye\'nin gündemine böyle bir dava getirdiniz. Burada bir \'fetökulli\' var. Bu iddianame savcı tarafından mahkemeye verildi. Bu sürece kadar 4 savcı değiştirildiğini görüyoruz. Eğer gerçekten hakimseniz, bu iddianameyi ya yırtıp atın. Ve tutuklu sanıkları serbest bırakın. Yada bu iddianameyi iade edin delillerle hiçbir şey olmaz deyin. Yine tutuklu sanıkları serbest bırakın. Aksi halde biz bu tür davaları sürecini Ergenekon\'dan biliyoruz. Mahkemeler eğer iddianamenin içi boşsa onların içini köpürtüp kendi medyaları aracılığıyla gündemi meşgul ediyorlardı.\" Melih Gökçek\'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinden sonra sosyal medyadan yaptığı açıklamaların anımsatılması üzerine Mustafa Balbay şöyle dedi: \"Gökçek müze yapacakmış. Müzede kendisine bir yer ayarladı mı bilmiyorum. Görünen tablo Gökçek\'in parsel parsel belediye bakanlığından alınmakta oluşu. Erdoğan katında Gökçek\' in son kullanma talimatı dolmuş görünüyor. Metal yorgunluğunun Türkçesi şuydu: \'Hepiniz bana istifanızı verin sonra ben yeni bir düzenleme yapacağım.\' Ama kimse vermedi, hiç kimse vermedi. Burada Anadolu da güzel bir söz vardır. Çürük tahta çivi tutmaz derer. Ne kadar yeni çivi çakarsanız çakın Gökçek çivisi artık çıktı başka bir çivi çakalım. Kırklı çivi, ince çivi tutmaz artık. AKP\' nin Türkiye\' de verebilecekleri yönetme gücü bitmiştir ülkeyi. Bu bir çırpınış. Yeni bir planlama ile kadroları değiştirip birşey yapabilir miyiz anlayışı içindeler. Kokmuş aşın tabağını değiştirseniz hiçbir şey değiştirmez derler. Aşı porselen çelik tabakta, sunsanız da değişmez artık bu tat bozulmuştur. sıcak bir sonbahar geliyor önümüzdeki günlerde. bu dönemin nihai olarak Türkiye\' nin hayrına olacağını düşünüyorum.\"