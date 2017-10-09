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Politika

(Görüntülü Haber) CHP'li Ağbaba'dan hükümete: ABD’ye cevap vereceksen yapacağın ilk şey, Tütün Yasası'nı Meclis'ten çekmek (2)

'TÜTÜNÜ SİYASETE ALET ETMİYORUZ, SİYASET ÜSTÜ DÜŞÜNÜYORUZ' CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Adıyaman'daki Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı konuşmada, "Uluslararası 3-5 sigara şirketinin hükümet üzerinde kurduğu baskı sonucu, milli tütünümüz yas

09 Ekim 2017 20:51

\'TÜTÜNÜ SİYASETE ALET ETMİYORUZ, SİYASET ÜSTÜ DÜŞÜNÜYORUZ\' CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Adıyaman\'daki Cumhuriyet Meydanı\'nda yaptığı konuşmada, \"Uluslararası 3-5 sigara şirketinin hükümet üzerinde kurduğu baskı sonucu, milli tütünümüz yasaklanmak isteniyor. Dışarıdan gelen tütün, kaçak olmazken, kendi milli tütünümüzün \'kaçak\' adıyla anılmasını anlamış değiliz. Biz, tütünü kesinlikle siyasete alet etmiyoruz; siyaset üstü düşünüyoruz. Tütün bu halkın hayatıdır can damarıdır\" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Adıyaman\'ın Çelikhan İlçesi\'ni ziyaret ederek, bir araya geldiği çiftçilerin şikayetlerini dinledi. Cumhuriyet Meydanı\'nda toplanan kalabalığa seslenen Ağbaba, tütünü siyasete alet etmediklerini söyledi. Hükümetin tütün konusundaki tutumunu eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, \"Her dönem rekor düzeyde iktidar partisine oy çıkmışken ve bu bölge halkı devletine bağlılığını her zaman göstermiştir. Buna rağmen tek başına iktidar olan AK Parti, niye bu tütün konusunda bizleri ırgat yapıp tütün şirketlerine satmak istiyor. Bizleri koruması gerekirken niye sigara şirketlerini koruyor. Şayet bu yasa geçerse bu yasanın hayat bulmaması için yüz binlerce kişi ile evlerimizden çıkıp gece gündüz meydanlarda olacağız\" diye konuştu. Selim SONKAYA/ÇELİKHAN (Adıyaman), (DHA)

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