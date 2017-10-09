(Görüntülü Haber) CHP'li Ağbaba'dan hükümete: ABD’ye cevap vereceksen ilk yapacağın şey, Tütün Yasası'nı Meclis'ten çekmek

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye vizelerini askıya alan Amerika Birleşik Devletleri\'ne (ABD) misilleme için Tütün Yasası\'nın Meclis\'ten çekilmesi gerektiğini savunarak, \"Ey hükümet, ABD’ye cevap vereceksen ilk yapacağın şey, Tütün Yasası\'nı Meclis\'ten çekmektir\" dedi. Adıyamanlı çiftçilere destek için kente gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı\'yla birlikte Tütüncüler Pazarı\'nı ziyaret etti. CHP heyeti, ziyaret ettiği esnafın taleplerini dinledi. Adıyamanlı tütüncülerin sorunlarını Meclis\'te gündeme getireceklerini belirten CHP\'li Ağbaba, \"İddiayla söylüyorum. Bu yasayı büyük tütün kartelleri hazırlayıp, hükümetin önüne sundu. Belki birileri tütün nedir bilmez. Birilerinin aklına zenginleşme olarak görebilir; ancak durum böyle değil. Tütün, Adıyamanlı için çocuğunun ekmek parasıdır. Tütünden kimse zenginleşmiyor. Herkes ailesinin geçimini ancak sağlıyor. Biz tütüne siyasi gözle bakmıyoruz. Bunu bir ekmek meselesi olarak, aş meselesi olarak görüyoruz. Adıyamanlı yoksul insanlar için tütün yoksa hayatta yoktur. Biz başından beri söylüyoruz. Burada amaç kendi toprakları ekip biçen, alın teriyle geçimini sağlayanlar için hazırlanmış bir yasa değil. Bu yasa büyük sigara firmalarını zenginleştirmek için hazırlanan bir yasa, onların dayatmasıyla hazırlanan bir yasa. Her şeye milli vurgusu yapılıyor. Bu yasa milli bir yasa değil\" diye konuştu. \'TÜTÜN YASASI ABD\'NİN BÜYÜK ŞİRKETLERİ İÇİN ÇIKARILIYOR\' ABD\'nin, Türkiye vizelerini askıya almasına misilleme olarak Tütün Yasası\'nın Meclis\'ten çekilmesi gerektiğini savunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, \"Dün ABD, Türkiye’ye her türlü vizeyi yasakladı; ama çıkarılmak istenen Tütün Yasası, Amerika\'nın büyük şirketleri için çıkarılıyor. Ey hükümet, ABD’ye cevap vereceksen ilk yapacağın şey, Tütün Yasası\'nı Meclis\'ten çekmektir. Tütün ekimini yasaklayacağına, tütün ekimini desteklemelisin\" dedi. CHP\'li vekiller, daha sonra tütün üreticilerinin sorunlarını tarlada dinlemek üzere Çelikhan İlçesi\'ne gitti.